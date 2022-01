O Grupo Colombo deverá abrir mais 30 lojas nos segmentos de eletromóveis, pet e crediário até o fim de 2022. Serão, em média, duas novas unidades ao mês, sem considerar as reformas. A expansão na Região Sul faz parte do planejamento executado pelo presidente Eduardo Colombo, neto do fundador Adelino Colombo, morto em 2021. As estreias de duas unidades do Feirão de Móveis, previstas para Torres e Tramandaí, no fim do ano passado, foram adiadas devido ao atraso em reforma e construção dos pontos, diz o grupo. O investimento em 2022 é estimado em R$ 50 milhões, aporte que inclui não só loja física, mas tecnologia e refoçro em centro de distribuição para suporte ao e-commerce da rede.

O varejo foi uma das principais fontes de processos de recuperação de valores tributários, informa a Marpa Gestão Tributária (MGT). O total que foi resgatado em ações chegou a R$ 114 milhões em valores de tributos pagos a mais ou de forma indevida aos seus clientes. Destes, 53,57% são do comércio varejista. Para 2022, a estimativa é crescer cerca de 65%, diz a Marpa. Em 2022, a empresa vai abrir uma sede em São Paulo. Segundo a consultoria, o pulo do gato dos processos é o método dos 3 R's: Reorganizar, Recuperar e Reduzir.

O Procon Porto Alegre volta a ter atendimento presencial em 15 de janeiro, mas apenas com agendamento.

A Geofusion, de inteligência geográfica, aponta que shopping centers do Rio Grande Sul tiveram queda no número de lojas no varejo, com maior recuo em moda, artigos diversos e cuidados pessoais.