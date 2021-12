McDonalds abre nova loja no primeiro dia de 2022 em Porto Alegre

coluna Minuto Varejo já tinha noticiado e agora reforça: um novo McDonalds abre em Porto Alegre neste sábado, 1º de janeiro de 2022. A rede de fast-food confirmou que a filial 53 no Rio Grande do Sul e 23 na Capital estreia às 10h de sábado na Zona Leste da Capital.

VÍDEO: Como foi a preparação do novo ponto da rede de fast-food

Ao lado do terreno onde foi erguido o fast-food, estava sendo construída uma nova Panvel

A unidade do "Mc" terá drive-thru e vai ficar aberta todos os dias da semana até as 23h. Além da nova filial, outras três estão a caminho, sendo duas em Porto Alegre (na esquina da avenida Cristóvão Colombo com Dom Pedro II e outra nas proximidades do Shopping Iguatemi) e uma em Canoas, próximo ao Canoas ParkShopping.

O novo ponto fica na avenida Protásio Alves, número 7005, esquina com a avenida Antônio de Carvalho.

O novo restaurante abriu 50 empregos diretos, incluindo 10 vagas de primeiro emprego, duas para pessoas com deficiência e dois para aprendizes, informou, por nota, a Arcos Dorados, companhia que detém a franquia do fast-food na América Latina e Caribe. O local tem capacidade para 86 pessoas no salão. A área total é de mais de 300 metros quadrados. Também tem estacionamento.

Um atrativo do ambiente é o mobiliário geométrico, com muitas cores, com proposta contemporânea, define a rede. A marca cita que a filial segue o programa McProtegidos, que ressalta o respeito ao distanciamento social e às medidas de higiene devido à pandemia.

Unidade será erguida em área que já tem tapumes na avenida Dom Pedro II com Cristóvão Colombo. Foto: Patrícia Comunello/JC

Quem tiver interesse em ver vagas de trabalho nas outras unidades que vão abrir é só se inscrever pelo site (www.mcdonalds.com.br/trabalhe-conosco) ou entregar currículo no McDonalds da avenida Nilo Peçanha, 2181, próximo ao Iguatemi, na Zona Norte.