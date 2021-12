Renner instala loja itinerante em praia gaúcha; roteiro tem mais 4 praias pelo País

Uma praia gaúcha está entre as cinco paradas da loja de temporada da Renner, maior varejista de moda do Brasil. Se as clientes e os clientes vão ao Litoral, a marca decidiu ir junto. Esta é a ideia da operação itinerante. A praia de Atlântida, em Xangri-Lá, no Litoral Norte, é a primeira parada do quiosque.

O caminhão com a carroceria onde fica a exposição de produtos fica até domingo (2) em Atlântida. Depois, a loja que segue o conceito de pop up (por ser uma versão compacta e com a ideia de instalação de curta duração) pega a estrada (BR-101) para Santa Catarina. Mais três praias em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia estão no roteiro. (veja a lista no fim do texto)

Em nota, a varejista diz que o mote da ação é "Verão Tá On. Tá na Renner", adaptando o slogan publicitário da marca à estação climática.

"O novo formato busca consolidar a marca como um destino certo para a moda de alto verão no País e oferecer uma nova experiência para os clientes se relacionarem (com a Renner)", explica a companhia, que ainda tem as bandeiras Youcom (jovens), Camicado (casa e decoração) e Ashua (tamanhos maiores).

A Youcom lançou, em dezembro, a segunda edição da collab (parceria colaborativa) cápsula com artistas da comunidade do bairro Bom Jesus , na Zona Leste de Porto Alegre. A coleção de peças de confecção e acessórios tem design criado por Dimitri Oliveira, Luiza Camara e Henrique Lopes.

Sobre a "pop up store", como o varejo chama estes quiosques de venda, apresenta as principais referências de de linhas de alto verão da Renner. No ponto, outra característica é explorar as ferramentas que unem a experiência física ao digital, seguindo o conceito de omnichannel.

Os consumidores compram via aplicativo do WhatsApp e por meio de totens que direcionam para o e-commerce da varejista. O produto escolhido é entregue no endereço indicado pelo cliente. A loja de praia tem ainda espaço para os pets, pontos para carregador celular, bicicletário e wifi gratuito.

Onde vai estar a loja itinerante da Renner:

Praia de Atlântida, em Xangri-Lá (Rio Grande do Sul)

Quando: até 2 de janeiro (15h às 23h)

Praia do Novo Campeche, em Florianópolis (Santa Catarina)

Quando: 6 a 8 (14h às 22h) e 9 de janeiro (13h às 21h)

Maresias (São Paulo)

Quando: 13 a 16 de janeiro (10h às 18h)

Búzios (Rio de Janeiro)

Quando: 20 a 23 de janeiro (16h à 0h)

Arraial D'Ajuda (Bahia)