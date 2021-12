Lojistas registram maior fluxo antes do Natal e apostam em vendas iguais ou até acima de 2019

As últimas horas antes da noite de Natal são marcadas por fluxos entre mais lotados no comércio de rua e bem variados nos shopping centers de Porto Alegre. Ou seja: quem deixou para a última hora as comprinhas derradeiras de presentes pode escolher onde será melhor resolver a demanda.

Os consumidores também podem ainda aproveitar campanhas de sorteios em shoppings

No quadro geral do Estado, as vendas estão dentro das expectativas, resume o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RS (FCDL-RS), Vitor Koch. Segundo Koch, nas maiores cidades gaúchas, o movimento foi intenso. "Não temos indicadores ainda, porém nossa expectativa é uma alta de até 40% em faturamento e crescimento real médio, comparado ao mesmo período de 2020, em torno de 7%", projeta o presidente da FCDL-RS.

Em Porto Alegre, as entidades varejistas também validam o fluxo mais intenso nos últimos dias. "Nessa quarta-feira, o movimento foi bem forte e a estimativa é de grande movimento até esta sexta-feira", opina o presidente da CDL Porto Alegre (CDL-POA), Irio Piva.

O presidente da CDL-POA espera que a receita do Natal deste ano fique mais de 20% acima do resultado do ano passado e "inclusive supere a data de 2019". A possibilidade de encontros, após as restrições, está motivando as pessoas a presentear os mais próximos e também comprar para si mesmas", associa Piva.

Pesquisa da entidade indicou que a maior parte dos consumidores iria comprar entre cinco e seis presentes, com gastos, na maioria dos pesquisados, de R$ 200,00 a R$ 500,00. Também os gastos com itens para a ceia natalina e de fim de ano aparecem como prioridades na hora de gastar.

O presidente do Sindilojas, Paulo Kruse, diz que o movimento varia de setor a setor, com mais fluxo e vendas em segmentos como de calçados e confecção.

"Setores que vão bem estão vendendo mais estão na média do Natal de 2019, mas tem shopping com negócios 10% acima que o Natal de dois anos atrás", confronta Kruse, que vê mais êxito também em varejos que se prepararam e fizeram "trabalho diferenciado" para a data.

Sobre o comportamento dos consumidores, levantamento do Sindilojas havia mostrado que as pessoas evitariam aglomerações e mais de 80% delas iria comprar presentes 15 dias antes do Natal. Já o tíquete médio foi assinalado em R$ 172,00, O tíquete médio apurado pela pesquisa ficou em R$ 172, 16,5% superior ao de 2020.

Sobre o desempenho geral do setor, o presidente do sindicato acredita que o "consumo será menor em volume frente a 2019, mas maior em faturamento devido aos repasses de preços (inflação amis alta, cima de 10%) este ano". Comparado a 2020, tanto volume como receita serão maiores em 2021.

A expectativa da entidade é que o setor alcance os mesmos números de dois anos atrás. "O que é bom, depois de tudo que se passou. Mas é um faturamento semelhante a 2014, porque não se conseguiu recuperar vendas e há incertezas sobre 2022 devido ao ano eleitoral", avalia Kruse. "Como o lojista é otimista por natureza, deve manter investimento."

Em alta no Natal, os vales-compras sorteados em diversos shoppings, dentro das campanhas natalinas , podem estar ajudando a puxar vendas. No Shopping Total, onde a atração são as Totaletas, campanha de vales que completa 13 anos com sorteios de hora em hora, podem explicar o tíquete médio 23% acima do de 2019 (o setor compara com o ano pré-pandemia, pois 2020 foi marcado pela pandemia) e vendas que podem bater dois anos atrás.

"Esta semana está suuuper boa! Se continuar assim, vamos fechar com alta de 8% sobre as vendas de 2019", adianta a gerente de marketing do Total, Silvia Rachewsky.