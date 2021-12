Dois shoppings do interior gaúcho são vendidos no mesmo dia

O mercado varejista costuma estar ligado na concorrida cena de shopping centers de Porto Alegre. Desta vez, o holofote precisa se voltar para a porção central do território gaúcho, onde dois shoppings foram vendidos em um só dia.

Fundos de investimento donos dos ativos localizados em Lajeado e Santa Cruz do Sul conseguiram negociar os empreendimentos com grupos empresariais locais. As assinaturas dos negócios foram celebradas na tarde dessa quarta-feira (22), nas cidades onde ficam os ativos.

Os contratos de venda envolvem o Shopping Lajeado RS e o Germânia. São operações de porte médio, mas com grande potencial de ocupação, pois hoje as duas unidades têm vacância elevada, estão em regiões de economia forte e renda média, além de fluxo.

Os compradores têm perfis diferentes.

O grupo Benoit, formado pela bandeira de varejo com mais de 250 filiais nos três estados do Sul e Montalar Empreendimentos, arrematou o Shopping Lajeado RS. O grupo não informou o valor da aquisição. Em nota, o Benoit diz que "grandes projetos para o local já estão em pauta e prometem surpreender o Vale do Taquari". Fogos de artifício foram estourados na hora da oficialização do negócio. O grupo informou ainda que pretende investir R$ 15 milhões em melhorias no shopping.

Já o Germânia foi comprado pelo empresário Gerson Tolotti, que atua em diversos ramos, como o imobiliário.

Um detalhe importante: os dois shoppings pertenceram aos detentores do MGrupo, que era de empresários paulistas e hoje tem novos donos, e passaram aos fundos após decisão judicial devido a dívidas (no final do texto, a coluna detalha este fato). O nome Shopping Lajeado passou a Shopping Lajeado RS, na gestão dos fundos, pois a marca original pertence ao antigo grupo. O Aldeia Shopping, de Xangri-Lá, também foi dos paulistas, passou aos fundos e tem novo dono desde 2020.

"Fechamos um bom negócio para eles (compradores) e para os fundos de investimento", resume o superintendente dos dois empreendimentos, Nelson Noschang, que liderou as negociações. Foram cerca de quatro meses de conversações, conta Noschang, que é um veterano do varejo de shopping, com passagens por estabelecimentos como o Shopping Moinhos (hoje grupo Zaffari) e Monet, em Santa Maria.

A coluna apurou que as negociações envolveram 50% do valor de mercado dos ativos. O shopping de Lajeado foi cotado a R$ 70 milhões, e o de Santa Cruz do Sul, em R$ 20 milhões.

Reduzir ociosidade dos shoppings será foco dos novos donos

As duas operações têm vacância elevada, em média de 50%.O shopping de Lajeado tem espaço para até 100 operações e tem hoje cerca de 40% de ociosidade. O de Santa Cruz do Sul, são 46 espaços e cerca de 20 ocupadas.

Já ocorrem conversas para atrair redes nacionais, tanto de unidades próprias como franquias, em varejo e serviços, como alimentação.

Nos anos recentes, a intenção foi ajustar os ativos para, na venda esperada e agora efetivada, poder se explorar o potencial de locação e preenchimento do mix. Esta será a meta daqui para frente.

Supermercado da Languiru estreou em 2020 e é um marco na fase recente do empreendimento. Foto: Languiru/Divulgação

Em 2020, a cooperativa Languiru abriu um supermercado no shopping de Lajeado, ingresso considerado um divisor de águas, pelo padrão da loja, que logo foi promovida à âncora. Outra operação nesta condição é a da Renner.

Nesta quinta-feira, a primeira agência do Tudo Fácil, que reúne serviços públicos, foi aberta no empreendimento. Para Noschang, a agência vai gerar um fluxo invejável, que deve valorizar ainda mais as posições comerciais e outros ramos dentro do empreendimento.

"São 400 mil habitantes na região de abrangência e ainda um fluxo de 50 mil veículos por dia na BR-386, que passa em frente", lista o gestor.

Como o shopping agora é da rede varejista, com sede em Lajeado, o superintendente, que vai continuar à frente da gestão a pedido dos novos donos, espera realizar um sonho:

"Estava tentando faz tempo trazer uma Benoit para cá. Acho que agora vamos conseguir", descontrai o gestor, de olho nas ocupações que devem se multiplicar nos próximos meses.

Shoppings pertenceram aos sócios do MGrupo

Para quem não se lembra, os dois ativos negociados chegaram a pertencer ao donos do antigo MGrupo, de empresários paulistas que aterrissaram no Rio Grande do Sul no começo da década de 2010, comprando empreendimentos, como os dois que acabam de ser vendidos, e erguendo outros, como o Shopping Gravataí e o de Xangri-Lá, além de loteamentos no Litoral Norte.

Mas o grupo foi marcado também por insucessos que mancharam a imagem dos empreendedores virtuosos da chegada. O braço de construção, chamado de Magazine Incorporações, começou e não terminou obras de um flat em Porto Alegre e torres comerciais e residenciais em Gravataí.

Os empreendimentos foram assumidos por compradores das unidades, após irem à Justiça. O flat ainda não foi concluído. As torres executivas sim e aguardam ocupação . Os residenciais continuam inacabados, como uma herança negativa do MGrupo, ao lado do shopping de Gravataí. A Magazine teve falência decretada pela Justiça.

Os shoppings de Lajeado, Santa Cruz do Sul e Xangri-Lá (Aldeia Shopping) passaram aos fundos credores em fim de 2017, para assegurar valores captados pelos donos do MGrupo para lastrear suas compras e investimentos no Estado, também em ações na Justiça gaúcha.

"Eles (fundos) retomaram os ativos recuperar os empreendimentos", observa Noschang, citando que, mesmo após três anos de troca de comando, ainda havia a marca negativa do período dos ex-donos e da disputa judicial. "As pessoas associavam ao passado."

O shopping no Litoral Norte também trocou de mãos. Em 2020, acionistas do grupo Alibem, uma gigante do agronegócio que opera com processamento de proteína animal e derivados, compraram o ativo. Hoje está investindo em expansão para aproveitar o potencial do mercado consumidor no balneário e vizinhança litorânea.

Desde que os investidores assumiram, o foco foi na organização das duas casas. Veio a pandemia, e mais teste para as operações, diz Noschang. "Estávamos colocando os shoppings nos trilhos e a ideia era que empresários locais assumissem", comenta o superintendente.