Farmácias São João vai investir R$ 200 milhões em CD em Gravataí

O dia era para marcar a abertura da 900ª farmácia da rede, mas a novidade foi outra: a gaúcha São João, quarta do setor no País, anunciou onde vai erguer seu novo centro de distribuição (CD). O destino do empreendimento, que envolverá investimento de R$ 200 milhões, será Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).

Zaffalon afirma que a empresa pretende ingressar com os projetos para licenciamento da obra na prefeitura ainda na primeira quinzena de janeiro. A área do futuro CD, comprada pela São João, fica às margens da BR-290 (freeway), no bairro Novo Mundo, em frente à fábrica da Nutrela, no sentido Capital para o Litoral Norte. "Próximo de onde recentemente a CCR ViaSul fez um novo acesso à Gravataí", identifica o prefeito.

Será o segundo CD do grupo. O atual fica em Passo Fundo, sede da varejista de fármacos. A obra é para 2022, diz o o prefeito da cidade, Luiz Zaffalon. "A São João é rápida", resume.

Até o fim desta quarta-feira (22), a rede ganhou mais duas filiais - uma em Erechim, no Alto Uruguai gaúcho, e em Arapongas, no Paraná. Nesta quinta-feira (23), mais quatro vão abrir, mais duas no Estado e outras duas no mercado paranaense. Ou seja, em dois dias serão mais sete pontos, elevando a rede a 906 unidades. A bandeira também atua em Santa Catarina.

O presidente da rede, Pedro Henrique Kappaun Brair, veio à Capital para o lançamento da unidade 900, situada na avenida Edgar Pires de Castro, 25, no bairro Hípica, na Zona Sul. "Chegamos a 152 novas lojas em 2021", destacou Brair, ao comentar do feito. O fundador da rede citou que o crescimento envolve engajamento e muito treinamento das equipes.

"Fiquei emocionado ao ouvir de um funcionário de uma farmácia que tinha participado de um treinamento que ele se sentia motivado e queria um dia chegar a farmacêutico", contou Brair. A São João tem 14,5 mil funcionários.

“Dá muito trabalho inaugurar uma operação. Tem que ter alguém que assuma, que oriente, senão as coisas não acontecem. Mas se não colocarmos nossa potencialidade em ação, não faz sentido nenhum”, disse o presidente, segundo nota da rede.

"Além do simbolismo do número 900, vamos doar 50% dos lucros para o Asilo Padre Cacique", informou o empresário. Desde o começo da pandemia, a empresa doou mais de 800 toneladas de alimentos e mais de R$ 2 milhões por meio de projetos sociais para iniciativas de fomento à saúde, cultura e segurança nos municípios do Sul do País, informou o grupo.