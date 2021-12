Starbucks do Aeroporto Salgado Filho está prestes a abrir

Quem foi recepcionar passageiros que chegavam ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no fim de semana percebeu os ajustes finais para a abertura da segunda filial da rede norte-americana de cafeterias Starbucks na Capital e no Estado. A coluna apurou que a unidade deve abrir nesta segunda-feira (20).

A cafeteria fica em frente a uma das portas de saída e entrada do desembarque, no primeiro nível do aeroporto. É uma unidade basicamente com balcão para fazer o pedido, pagar e levar. Ao lado, tem uma pequena área com cadeiras e mesas. A fachada tem detalhes em madeira. As obras começaram em outubro

Enquanto passageiros aguardavam destino, funcionários faziam últimos ajustes. Foto: Patrícia Comunello/JC

No fim da noite de sábado (18), com movimento intenso de chegada de voos, funcionários faziam instalações na operação. As luzes estavam ligadas e era possível ver como ficou o ambiente interno da cafeteria.

A unidade fica no caminho de quem vai ou volta do portão de desembarque. A operação da rede no Brasil informou, na abertura da primeira loja no BarraShoppingSul , que a Capital teria três lojas no aeroporto e outra no Centro Histórico, na Galeria Chaves, até o fim deste ano.

Na Galeria Chaves, a implantação está ocorrendo. Questões ligadas ao patrimônio histórico do prédio acabaram exigindo mais ações na obra, como sustentação para um dos níveis, no subsolo. Serão três pisos. As outras filiais no aeroporto não têm lugar confirmado, mas devem ser na área do check-in, uma das mais movimentadas do terminal, e dentro do embarque.