Marketplace foca vendedores e compradores do agronegócio

As pessoas colocam no carrinho de sites ou marketplaces, que reúnem vendedores (sellers) de tudo quanto é lugar, televisão, celular, móveis, roupas e até alimentos. Imagina comprar uma bezerrinha da raça leiteira holandesa, de quatro meses, por R$ 1,5 mil, ofertada por um agricultor de Anta Gorda, interior do Rio Grande do Sul?

campear.com A oferta está na Campear (), um marketplace criado por uma startup gaúcha com foco exatamente em compradores que veem total sentido na categoria "animais", "gado leiteiro" em um e-commerce e para os quais adquirir a bezerrinha pode ser uma oportunidade para reforçar o plantel da propriedade. A plataforma estreou em setembro deste ano, após dois anos de pesquisa e desenvolvimento.

A plataforma se transformou em um grande varejo com diversidade e potencial de ganhos para diversos perfis de vendedores de uma infinidade de produtos que são demandados na produção primária. Mesmo o dono da bezerrinha tem a chance de vender seu ativo nos canais de comercialização do Campear. O canal permite que pessoas físicas façam a oferta também.

"A solução de tecnologia atende do pequeno agricultor ou lojista ao grande fabricante de equipamentos", destaca um dos sócios-fundadores da startup, Jean Fuchs. O canal teve um reforço de peso para a operação, com um contrato com a multinacional Husqvarna para colocar os produtos no rol de categorias.

Como modelo de negócio, a Campear reúne estratégias que são fartamente exploradas em plataformas convencionais, com previsão de comissão em vendas e ainda ferramentas para ter o próprio site, para quem preferir estruturar a frente digital, mas não tem ainda nem o suporte para isso e até mesmo uma ferramenta que traga soluções e tecnologias para alavancar esta frente do negócio. É possível também acionar contato por WhatsApp, que é um aplicativo muito usado no dia a dia de quem está no meio rural.

"A vantagem de estar no marketplace é poder estar na comparação de preços das categorias que o cliente está buscando. Diversos vendedores são mostrados, para comparação de preços e condições de venda", detalha o empreendedor.

A empresa que quer vender produtos ou serviços pode contratar planos de loja online, com valores que vão do plano Essencial (pequeno), a R$ 119,00, a R$ 1,5 mil, para operações de grande porte. Produtores podem fazer anúncio pagando de R$ 29,90 a R$ 129,90 por item ofertado.

"No primeiro semestre de 2022, vamos liberar a intermediação para venda", adianta Fuchs. A previsão é de comissão variável de acordo com o produto à venda. Este modelo é o usual em grandes marketplaces de varejo. Segundo o sócio-fundador, o canal registra crescimento mensal de 30% de novas lojas, além de aumento de 70% nos acessos.

Em nota, a gerente de Marketing e E-commerce da Husqvarna Latam, Melissa Iaione, afirmou que a entrada no rol de vendedores da plataforma busca aproximar a marca do produtor rural "em todos os canais possíveis" e citou o perfil inovador da Campear, por ter "um formato muito bem desenhado para o agronegócio".

Franquias são outro braço para desenvolver a plataforma

O Campear criou uma franquia de serviços voltados ao campo e desenvolvimento de fluxo de venda de produtos por varejos locais e prestadores. Hoje são mais de 350 cidades atendidas por franqueados. O serviço começou a ser expandido para mercados de Santa Catarina e do Paraná.

"Queríamos unir o digital com o off-line, físico", explica o sócio-fundador. "Quando falamos do produtor rural, estas soluções são mais distantes. Ele usa muito o WhatsApp para conversar, se conectar, mas o e-commerce ainda é distante", avalia Fuchs.

O franqueado é um profissional ou representante da startup que atua em cada região, com 20 cidades cada, e faz a busca ativa de potenciais vendedores para ofertar produtos e serviços no Campear. O perfil buscado é de alguém que já atua no agronegócio, seja vendedor e circule na região onde atua.

"A franquia surge para fazer a cola entre o off-line e o online, para que "esta cola" funcione melhor na interface com o produtor", descreve o sócio-fundador. A remuneração é de 20% sobre tudo que acontece de conversão e negócios, como assinaturas de planos no site.

Fuchs comenta que até agora os aportes na operação e tecnologias são bancados pelos fundadores. "Está no nosso radar fazer alguma captação, mas antes a ideia é deixar a plataforma bem estruturada."