Viagem, imóvel, carro e vale-compra: o que os shoppings vão sortear no Natal de 2021

Viagem para a Itália, Orlando ou dentro do Brasil, imóvel, carro ou dinheiro em forma de vale-compras. O que você prefere se a sorte bater à porta neste Natal? Estes "quitutes" natalinos estão na cesta de sorteios que os shopping centers fazem a cada Natal. Mas este ano o Papai Noel dos empreendimentos está mais diversificado ou mais bonzinho?

Para facilitar a vida de quem pretende fazer as compras em shopping, a coluna levantou o que 17 empreendimentos, situados em Porto Alegre, Região Metropolitana e interior, estão oferecendo para atrair as compras e os sortudos de fim de ano. O Bourbon Shopping, da companhia Zaffari, tem oito unidades no cardápio.

Até o Aeroporto Salgado Filho, com seu varejo do Vou Praça Porto Alegre, entrou na onda, dentro da estratégia da concessionária Fraport Brasil de fazer do local um atrativo para compras tanto de viajantes como de moradores.

Os "mimos", a maioria de panetones, que são trocados com a apresentação de notas fiscais com gastos acima de determinado valor - cada shopping estipula o gasto mínimo -, também estão na listinha. Os empreendimentos lembram que a distribuição se limita a um por CPF e ao estoque.

Da lista, Iguatemi, Moinhos de Vento e ParkShopping Canoas têm o maior tíquete de compras para entrar no sorteio, de R$ 600,00. O menor é de R$ 150,00 do varejo do aeroporto.

Confira a lista completa de shoppings e as promoções:

Porto Alegre

Aeroporto Internacional Salgado Filho

O que será sorteado: passagens aéreas para duas pessoas para qualquer lugar do Brasil

passagens aéreas para duas pessoas para qualquer lugar do Brasil Como participar: compras acima de R$ 150,00

compras acima de R$ 150,00 Prazo para concorrer: até 2/1/2022

até 2/1/2022 Sorteio: 7/1/2022 (viagens)

7/1/2022 (viagens) Mais informações: https://portoalegre-airport.com.br/pt/noticias/nesse-natal-eu-vou-100531

BarraShoppingSul

O que será sorteado: dois veículos BMX X1

dois veículos BMX X1 Como participar: compras acima de R$ 300,00

compras acima de R$ 300,00 Prazo para concorrer: até 31/12/2021

até 31/12/2021 Sorteio: 10/1/2022 (carros)

10/1/2022 (carros) Mimo: panetone esgotado

panetone esgotado Mais informações: https://www.barrashoppingsul.com.br/dicas-e-novidades/promocao-de-natal

Bourbon Wallig, Country, Assis Brasil, Ipiranga, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo e San Pellegrino

O que será sorteado: 2 apartamentos de 2 dormitórios (cada imóvel equivale a uma carta de crédito da incorporadora Melnick no valor de R$ 500 mil e vales-compra de R$ 100 mil)

2 apartamentos de 2 dormitórios (cada imóvel equivale a uma carta de crédito da incorporadora Melnick no valor de R$ 500 mil e vales-compra de R$ 100 mil) Como participar: compras acima de R$ 400,00

compras acima de R$ 400,00 Prazo para concorrer: até 5/1/2022

até 5/1/2022 Sorteio: 10/1/2022 (imóveis e vales)

10/1/2022 (imóveis e vales) Mais informações: https://www.bourbonshopping.com.br/promocao-natal-bourbon-rs/

Iguatemi

Sorteio: três veículos Audi Q3 (cada pessoa só concorre a um deles) e mais R$ 10 mil para doar a uma das 11 instituições social do Natal do Bem Iguatemi (sorteado escolhe para quem doar).

três veículos Audi Q3 (cada pessoa só concorre a um deles) e mais R$ 10 mil para doar a uma das 11 instituições social do Natal do Bem Iguatemi (sorteado escolhe para quem doar). Como participar: compras acima de R$ 600,00

compras acima de R$ 600,00 Mimo: panetone da marca Kopenhagen (um por CPF e sujeito à disponibilidade)

panetone da marca Kopenhagen (um por CPF e sujeito à disponibilidade) Prazo para concorrer: até 6/1/2022

até 6/1/2022 Data do sorteio: 10 /1/2022 (carros)

10 /1/2022 (carros) Mais informações: https://www.iguatemiportoalegre.com.br/acontece/promocao-de-natal-iguatemi/

João Pessoa

O que será sorteado: viagem para a Itália (duas pessoas) e vales-compras de R$ 1 mil

viagem para a Itália (duas pessoas) e vales-compras de R$ 1 mil Como participar: compras acima R$ 250,00

compras acima R$ 250,00 Prazo para concorrer: até 24/12/2021

até 24/12/2021 Sorteio: 24/12/2021 (viagem) e vales-compras são vários dias

24/12/2021 (viagem) e vales-compras são vários dias Mais informações: https://www.shoppingjoaopessoa.com.br/post/um-natal-para-decolar

Moinhos de Vento

O que será sorteado: 4 viagens com acompanhante para o Hotel Colline de France em Gramado/RS e 1 vale-compra de R$ 10 mil para cada contemplado (totalizando 4 vales-compras)

4 viagens com acompanhante para o Hotel Colline de France em Gramado/RS e 1 vale-compra de R$ 10 mil para cada contemplado (totalizando 4 vales-compras) Mimo: caixa Le Petit Macarons com 8 unidades (estoque limitado)

caixa Le Petit Macarons com 8 unidades (estoque limitado) Como participar: compras acima de R$ 600,00

compras acima de R$ 600,00 Prazo para concorrer: até 5/1/2022

até 5/1/2022 Sorteio: 12/1/2022 (viagens e vales)

12/1/2022 (viagens e vales) Mais informações: https://www.moinhosshopping.com.br/eventos/natal-celebre-o-presente/

Praia de Belas

O que será sorteado: uma viagem para o Universal Orlando Resort (com passagens e despesas) para até 3 acompanhantes, em Orlando (EUA), 1 vale-compra no valor de R$ 50 mil e 3 de R$ 10 mil nas lojas do shopping

uma viagem para o Universal Orlando Resort (com passagens e despesas) para até 3 acompanhantes, em Orlando (EUA), 1 vale-compra no valor de R$ 50 mil e 3 de R$ 10 mil nas lojas do shopping Mimo: panetone Duo a cada R$ 400,00

panetone Duo a cada R$ 400,00 Como participar: compras acimas de R$ 400,00

compras acimas de R$ 400,00 Prazo para concorrer: até 28/12/2021

até 28/12/2021 Sorteio: 29/12/2021 (viagem e vales)

29/12/2021 (viagem e vales) Mais informações: https://iguatemi.com.br/praiadebelas/blog/promocao-de-natal-2021

Total

O que será sorteado: 1 veículo Jeep Renegade STD 1.8 e prêmios de R$ 500,00 de hora em hora em vale-compras, as Totaletas

1 veículo Jeep Renegade STD 1.8 e prêmios de R$ 500,00 de hora em hora em vale-compras, as Totaletas Como participar: compras acima de R$ 250,00

compras acima de R$ 250,00 Prazo para concorrer: até 31/12/2021

até 31/12/2021 Sorteio: 2/1/2022 (carro, Totaletas já estão sendo sorteadas)

2/1/2022 (carro, Totaletas já estão sendo sorteadas) Mais informações: https://shoppingtotal.com.br/natal/shopping-total-ira-sortear-premios-de-r-50000-de-hora-em-hora-e-um-jeep-renegade/

Canoas

Canoas Shopping

O que será sorteado: 1 veículo T-Cross

1 veículo T-Cross Mimo: panetone da Chocolataria de Gramado para compras acima de R$ 350,00 (1 por CPF), estoque limitado Como participar: compras acima de R$ 350,00

panetone da Chocolataria de Gramado para compras acima de R$ 350,00 (1 por CPF), estoque limitado compras acima de R$ 350,00 Prazo para concorrer: até 27/12/2021

até 27/12/2021 Sorteio: 29/12/2021 (carro)

29/12/2021 (carro) Mais informações: https://www.canoasshopping.com.br/Acontece/Details?cod=191

ParkShopping Canoas