O NFT, um brinde à criatividade digital, no palco do South Summit em Porto Alegre

Porto Alegre vai receber o South Summit dias 29, 30 e 31 de março de 2022, um dos maiores eventos do mundo focados em transformação digital e Startups. O evento trará ao debate um dos temas mais quentes da atualidade, o NFT.

NFT é Non-Fungible Token. Token Não Fungível.

Relembrando, fungível é algo que possa ser substituído. Em tradução livre, trata-se de uma forma de certificar (token) algo único.

No mundo digital, isso sempre foi um desafio, pois, no momento, por exemplo, que você tira uma foto e envia a um amigo por WhatsApp, essa imagem fica, nesse mesmo instante, em geral, armazenada em três lugares: no arquivo de fotos e no WhatsApp instalado no seu celular e no aplicativo de mensagens no celular para quem você enviou o registro. Depois disso, ninguém mais consegue dizer qual é a foto original.

Assim, as criações digitais até o surgimento do NFT eram itens de fácil reprodução idêntica. Uma música, um desenho, um e-book ou um artigo como este (postado na coluna Minuto Varejo) podem ser copiados infinitamente, retirando o elemento escassez de uma peça, o que a torna algo de pouco valor em si. Já a obra de arte Mulheres de Argel, de Pablo Picasso, foi vendida por US$ 179,3 milhões porque é única.

O NFT realiza o sonho dourado dos autores digitais. O token de itens não fungíveis (NFT) traz o efeito da raridade para as criações.

Com o auxílio do Ethereum blockchain, a mesma foto que você mandou a um amigo por WhatsApp, se você tivesse vendido utilizando o NFT, o comprador seria o único proprietário de direito.

Isso já é uma realidade no mundo e traz um novo oceano para ser navegado.

Mike Winkelmann, o Beeple, é um artista gráfico americano de Charleston que já é o terceiro artista vivo mais valioso do mundo, e 100% de sua arte é vendida via NFT. A sua criação mais valiosa é Every Days: the first 5000 days, uma colagem de 5 mil fotos, que foi comercializada recentemente por US$ 66 milhões.

Os exemplos são intermináveis, como o primeiro tweet vendido por Jack Dorsey, CEO do Twitter, por US$ 2,9 milhões. Ou os colecionáveis da NBA que já arrecadaram US$ 250 milhões. Ou, ainda, como fez a casa de leilões britânica Christie’s, uma das mais prestigiadas do mundo, ao queimar parcialmente uma obra original, tornando a digital a única existente.

O varejo também vem ampliando o uso do NFT, como fez a Toys”R”Us no seu retorno ao mercado com um colecionável da sua girafinha feito pelo artista digital Brian Lopez. Quem comprar a girafinha digital terá acesso a descontos e eventos da empresa.

Se ficou interessado no assunto, o maior marketplace de NFTs do mundo é o OpenSea. Entra lá para conferir como as artes digitais de vários formatos ganharam valor a partir do Non-Fungible Token.

O NFT ganhou as rodas de conversa dos empresários ligados nas novas possibilidades da era digital, por isso será um dos itens tratados, às margens do nosso Guaíba, no nosso South Summit Brasil.

Gustavo Schifino é head da DX.CO