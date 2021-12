Mercado Paralelo já começa a operar; veja o que já está pronto

O Minuto Varejo acompanha a evolução das obras e o que já está pronto no Mercado Paralelo, que já começa a ser a nova atração no DC Shopping, no Quarto Distrito de Porto Alegre. Na semana passada, evento já movimentou a área. As primeiras operações do mix multifacetado já estão no ritmo do chamado soft opening. No espaço de gastronomia interno, onde terá cozinha para chef, área de eventos e uma mesa circular projetada pelas arquitetas que atuam no projeto, 30 torneiras para servir cervejas artesanais já estão enfileiradas atrás de um grande balcão, só à espera da estreia. No vídeo, um dos sócios do complexo Eduardo Mallmann explica como tudo vai ficar depois de pronto.