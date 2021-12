Cacau Show e mais 37 operações novas no mix do Shopping Iguatemi em 2021

Shopping centers estão recuperando a ocupação em 2021, após 2020 de auge da pandemia, com restrições e fechamentos. Um dos maiores e primeiro shopping a se instalar em Porto Alegre vai chegar a 38 novas operações no mix. A direção do Shopping Iguatemi fechou os números e também projetou mais integrantes na largada de 2022.

"O empreendimento registra em 2021 o ano com o maior número de novas operações, desde sua mais recente expansão, há cinco anos", diz o Iguatemi, em nota.

Até a primeira semana de dezembro, 33 lojas, entre produtos e área de gastronomia, abriram. Mais cinco unidades vão ainda estrear até 31 de dezembro. Com isso, o número recorde baterá em 38.

Outubro foi o melhor mês do ano, com alta de 9,6% nas vendas frente ao mesmo mês de 2019, informa o empreendimento. O setor prefere confrontar o desempenho com dois anos atrás, para tirar o efeito da crise da sanitária.

A gerente geral do Iguatemi, Nailê Santos, indica, na nota, que os segmentos que vêm melhor são os de joalherias e artigos de luxo, moda, saúde e beleza e alimentação.

Em novembro, por exemplo, sete novas lojas passaram a compor o empreendimento. Entre as novatas estão a loja conceito da Cacau Show e ainda Carter’s, Pituchinhus, Democrata e Reserva, Grand Cru e Café Cultura. Até o fim do ano, vão abrir Ô Burger + Sushi Drive, The Coffee, Oficina Reserva, Arena MP3 e Meia Hora.

Nos primeiros meses de 2022, entram no cardápio do shopping mais sete operações, entre elas Cotton ON, Bullguer, Comunicare, Fio Laser e Ô Xis. Duas estão assinando contrato, por isso a direção aind anão divulga os nomes.

Hoje são mais de 60 operações exclusivas no Rio Grande do Sul, 14 delas de marcas internacionais, no Iguatemi da Capital, detalha o complexo de varejo.

"Nossa expectativa para o ano que vem é positiva. Porém, sempre com muita cautela, pois sabemos que o cenário, de uma forma geral, ainda é instável", comenta Nailê.

Confira as 38 novas operações do Iguatemi Porto Alegre em 2021:

33 já abertas

Mini Kalzone Oásis Vans Life By Vivara Calzedônia Luiza Barcelos Lojas Americanas Via Uno Ojo Atelier Zeiss Cachorro do Rosário Gabriel Ótica e Joalheria Amo Prime Marcelo Maschke Firme e Forte Plié Maria Filó Severo Burguer Smart Play Schutz Liebe Bulldog Store Grêmio Mania KFC Bacio di Latte Simmons Multiprático VR Collezioni Cacau Show Reserva Pituchinhus Democrata Grand Cru Carter’s

Vão abrir até 31 de dezembro

Arena MP3 Meia Hora Oficina Reserva Ô Burger + Sushi Drive The Coffee

Vão abrir nos primeiros meses de 2022

Cotton ON Bullguer Comunicare Fio Laser Ô Xis

(*) Mais duas operações aguardam assinatura de contratos

Fonte: Shopping Iguatemi Porto Alegre