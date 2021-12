Panvel adota ritmo 'industrial' de abertura de farmácias para cumprir meta de 2021

A Panvel está em ritmo frenético de ampliações da rede para atingir a meta prometida de abrir 65 novas lojas em 2021 , que faz parte de plano anunciado ao mercado. Em meados de novembro, faltavam 27. A coluna solicitou um panorama do que abriu nos últimos dias e o que vem pela frente, pelo menos o que é possível dar a localidade.

Cinco novas unidades estrearam na segunda quinzena de novembro em Bento Gonçalves, Camaquã, Santa Maria, Parobé e Novo Hamburgo.

Desde 1º de dezembro, entrou em funcionamento uma farmácia em Uruguaiana. Somando, são mais seis executadas, faltariam 21 ainda para fechar a meta.

A rede confirma para os próximos dias a abertura de mais pontos em Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul (RS), Criciúma (SC) e Toledo (PR). Com isso, seriam mais quatro. Fazendo juma conta rápida, seria um total de 10 entregues (com as quatro a abrir). Faltam ainda 17.

A coluna foi fazer matéria do novo McDonalds que vai abrir na esquina das avenidas Protásio Alves e Antônio de Carvalho, na Zona Leste de Porto Alegre, e descobriu que será erguida uma Panvel no terreno vizinho e que as obras já começam esta semana.