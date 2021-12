McDonalds vai abrir na Zona Leste de Porto Alegre e tem mais 3 saindo do forno

Assista ao vídeo a seguir com imagens de como está ficando a unidade. Uma nova unidade da rede norte-americana de fast-food McDonalds está prestes a abrir em Porto Alegre. A unidade fica em um dos cruzamentos mais movimentados da Zona Leste da Capital. A inauguração é 1º de janeiro de 2022.

A coluna também descobriu que no terreno vizinho ao do fast-food será erguida uma nova Panvel.

Com menos de um mês para começar a servir seus famosos lanches, a nova franquia do "MC" registra ritmo acelerado das obras na esquina das avenidas Protásio Alves e Antônio de Carvalho. A região é um dos principais corredores do tráfego entre Porto Alegre e Viamão.

Equipes da empresa que constrói as unidades em todo o País para a Arcos Dorados, companhia que representa a franquia da marca de fast-food na América Latina e Caribe, fazem acabamentos na área de estacionamento, pintura e instalações.

Na área interna da loja, mobiliário, equipamentos, tótens de atendimentos e outros itens da operação já estão colocados, faltando os ajustes e arrumação finais.

Além desse novo ponto, mais três franquias estão a caminho: duas em Porto Alegre e uma em Canoas.

Na Capital, será erguido um Mc na esquina das avenida Dom Pedro e Cristóvão Colombo. O terreno já está cercado e com as primeiras intervenções em andamento. A outra ficará no entorno do Shopping Iguatemi. Os novos fast-food são previstos para ficarem prontos até fim de fevereiro.

Na cidade da Região Metropolitana, vizinha a Porto Alegre, a lancheria ficará em uma área em frente ao Canoas ParkShopping. Também deve abrir no começo do ano.

As vagas para trabalhar na unidade na Zona Leste já estão preenchidas. Mas para as outras três é possível se inscrever pelo site (www.mcdonalds.com.br/trabalhe-conosco) ou entregar currículo no McDonalds da avenida Nilo Peçanha, 2181, próximo ao Iguatemi, na Zona Norte.

Em nota na sexta-feira (3), a rede informou que tem 17 postos abertos no Estado, mas não chegou a indicar onde.