Loja com nome e roupas inspiradas em indígenas estreia em polo de varejo de Porto Alegre

Uma rede de moda do interior gaúcho está desembarcando no varejo em Porto Alegre com uma coleção inusitada e repleta de propósito. Quem for conferir a nova loja da Monjuá , antiga 3Passos, que abriu na avenida Azenha, poderá conhecer roupas com design criados em parceria com três aldeias indígenas Mbyá-Guarani, uma das etnias presentes no Rio Grande do Sul.