Fecomércio-RS prevê 'lento crescimento' em 2022 com alta de 0,9% do PIB do Brasil

A direção da Fecomércio-RS, principal entidade gaúcha do setor de serviços e comércio, espera "um crescimento lento" em 2022, com a inflação que vem acelerando ao longo deste ano cedendo apenas no último trimestre do ano que vem.

A projeção da entidade é de alta de apenas 0,9% no PIB do Brasil e de 1,4% no do Rio Grande do Sul.

O presidente da federação, Luiz Carlos Bohn, citou o cenário eleitoral como um dos fatores que vão influenciar o desempenho da atividade e ainda a elevação de preços, com IPCA acelerada.

A projeção sobre o PIB foi considerada "pessimista", como definiu o economista Marcelo Portugal, assessor econômico da federação.

Já o presidente da Fecomércio-RS citou apoio ao fim da majoração de alíquota do ICMS e contra o fechamento do comércio na pandemia.

Bohn citou temas ligados ao ambiente estadual, frisando que a entidade foi a favor do fim da majoração das alíquotas do ICMS e contra o fechamento do comércio em meio à pandemia.

O dirigente citou ainda que no começo de 2022 será inauguração um laboratório de inovação para desenvolver ferramentas para o comércio e serviços e que será no prédio-sede na Zona Norte. Nesta quinta-feira, vai estrear um espaço da entidade no Instituto Caldeira.