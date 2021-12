Tramontina ultrapassa vendas de R$ 10 bilhões pela primeira vez na história

Um número mágico que o empresário Clóvis Tramontina fez questão de dividir com um largo sorriso. "Deu R$ 10,1 bilhões. Fechou ontem (30 de novembro) e temos todo o dezembro ainda pela frente", contou o presidente do grupo Tramontina, nesta quarta-feira (1), na sede da Federasul em Porto Alegre.

"É um ano maravilhoso que passamos do faturamento de R$ 10 bilhões. Outra marca é o recorde de exportações", engatou o empresário, que deixa o comando do grupo no fim de dezembro.

Nesta quarta, Tramontina foi o palestrante do evento Tá na Mesa, no qual ele traçou principais momentos da sua trajetória, parte dela atuando no grupo, com sede em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, que chegou aos 111 anos. O empreendedor lançou o livro Clóvis Tramontina. Paixão, força e coragem.

O desempenho da receita do grupo veio acima da projeção para 2021, disse o presidente, que elencou a demanda de produtos para casa, aquecida pela pandemia, e para jardinagem e setor do agro como alavancas dos números.

Para 2022, o grupo deve ter aumento de 21% no faturamento. "Crescimento real", fez questão de realçar Tramontina. "Não sabemos o que é inflação. Crescemos dois dígitos há duas décadas", lembrou o dirigente.

No front externo, a marca mais espaço na América, puxado pela demanda dos Estados Unidos. O presidente citou que a fabricante vem conseguindo ganhar terreno de exportadores asiáticos.

"A Tramontina se torna um grande fornecedor em nível global. Somos competitivos e a preços competitivos e de qualidade e marca", enumera o empresário. "Somos alternativa aos produtos asiáticos, que sofrem com a falta de energia (China). Já nós nos preparamos", garantiu ele.

Sobre o ano de eleição à frente e eventual efeito no desempenho das vendas, o presidente afastou efeitos, admitiu que o quadro eleitoral sempre gera "alguma turbulência", mas com ela "oportunidades". "Vamos atrás das oportunidades", avisou.

O empresário também descartou possibilidade de abertura de capital na bolsa de valores, mesmo admitindo que este movimento pode ocorrer no futuro.

Outras duas novidades envolvem a atuação no exterior. A indústria acaba de abrir escritório na Malásia, na Ásia, e vai estrear representação no Canadá, em janeiro do ano que vem.