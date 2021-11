Embarcadero terá primeira feira de orgânicos noturna de Porto Alegre; estreia é nesta 4ª

O Embarcadero virou mesmo a menina dos olhos do Centro de Porto Alegre. A mais recente aquisição do complexo que combina gastronomia, varejo conceito e lazer, é claro, é uma feira ecológica que vai ter um diferencial. Será a primeira feira de orgânicos noturna de Porto Alegre. A Capital tem hoje 12 pontos de venda de produtos agroecológicos (veja a lista no fim do texto).

complexo completou seis meses este mês e teve até inauguração oficial para marcar o período de operação.

A estreia da feirinha é nesta quarta-feira (1º de dezembro). As banquinhas da Feira Ecológica do Cais, com os hortigranjeiros e outros quitutes orgânicos, vão estar todas as quartas-feiras em frente ao armazém que integra a área que ganhou o empreendimento, ao lado da Usina do Gasômetro, na Orla do Guaíba.

O funcionamento vai das 15h30min até as 20h30min, permitindo que quem está deixando o trabalho no Centro ou quem resida na região possa aproveitar para fazer as comprinhas de alimentos.

A operação chegou a passar por testes, com a instalação das unidades em algumas semanas para ."É uma alternativa a quem busca alimentos livres de agrotóxicos em um local com segurança, infraestrutura e, principalmente, a beleza natural que o Lago Guaíba e seu pôr do sol", destaca a associação.

Todas as bancas são feitas de bambu, trazendo o diferencial de estética e o conceito de sustentabilidade.

Para acessar a feirinha, são três opções. Para quem vai de carro, pode entrar pelo Cais Parking (estacionamento), na avenida João Goulart, 97. Pedestres e quem vai de carros de aplicativo ou táxi, a entrada é gratuita pela avenida João Goulart, próximo à Usina do Gasômetro. A terceira via é desembarcar com barco, mediante agendamento pelo aplicativo da CelebraNAU, na Praça Náutica do Cais Embarcadero.

Veja onde estão as 12 feiras ecológicas de Porto Alegre: