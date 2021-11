C&A abre em shopping de Canoas com facilidades do omnichannel

Reforço de bandeira europeia no ParkShopping Canoas na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Uma nova filial da C&A no Rio Grande do Sul foi aberta na semana passada no terceiro piso do empreendimento. A unidade tem mais de 1,3 mil metros quadrados.

Confira a safra de novas lojas no fim de 2021

“A marca traz novidades em moda e serviços aos clientes”, destacou, por nota, Stelamaris Parenza Arenhardt, superintendente do ParkShopping Canoas.

Seguindo funcionalidades conectadas com os conceitos de digitalização, a filial é equipada com um modelo operacional que utiliza o estoque da loja para atender com mais agilidade os pedidos de moradores da região que são realizados pelo e-commerce ou aplicativo.

Além disso, uma das possibilidades do Clique & Retire da rede focada em moda é buscar no local itens adquiridos na plataforma digital em até duas horas, após a aprovação do pagamento. A rede só avisa que depende da disponibilidade do produto escolhido.