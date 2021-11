Lebes inaugura duas lojas em um mesmo dia no RS

A família da gaúcha Lojas Lebes vai ganhar novos integrantes e serão dois de uma só vez e em um dia. Sim, tudo para cumprir a meta de expandir a operação antes do fim do ano. Os novos destinos de filiais da bandeiras ficam nas Missões e no Planalto.

Confira a safra de novas lojas no fim de 2021

As duas rebentas somam R$ 1,7 milhão em investimentos. As novas operações chamam a atenção pelo tamanho. Ao longo de 2021, a rede abriu mais unidades, mas no formato express (menores).

A data da estreia dupla é 2 de dezembro. Santo Ângelo terá a abertura da loja que fica na rua Marechal Floriano, 1651, com quase mil metros quadrados, aporte de R$ 920 mil e 18 postos de trabalho.

A segunda unidade fica em Sarandi, na avenida Sete de Setembro, 1312, com 520 metros quadrados, aporte de R$ 785 mil e geração de 17 empregos.

Todas as vagas já foram ocupadas, informa a rede.

A Lebes tem 64 anos de história e mais de 200 lojas entre o Estado e Santa Catarina. Em 2020, o faturamento ficou em cerca de R$ 1,4 bilhão. A operação trem mais de 3 mil empregados. Em 2019, a empresa abriu a Lebes Life , uma megaloja na Zona Norte de Porto Alegre.

O centro de distribuição com 19 mil metros quadrados localizado em um parque logístico, em Gravataí, é um dos principais braços da operação hoje. A varejista tem ainda uma financeira que movimenta mais de R$ 220 milhões por ano.

Recentemente, a rede lançou uma solução logística para reduzir ociosidades do transporte contratado para fazer o fluxo de chegada e saída de mercadorias e até mesmo serviços de entrega de outras operações.