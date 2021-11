CPF na nota vai garantir dinheiro de volta do ICMS na tua conta? Sabia?

"CPF na nota?" Você costuma ouvir esta pergunta na hora de pagar uma conta em um estabelecimento, seja comércio ou restaurante, ou isso é raro? Além de ser obrigatório fazer este pedido ao consumidor no Rio Grande do Sul, a simples inclusão do documento garante agora dinheiro na conta bancária dos gaúchos e em breve. Sabia disso?

A coluna vai esclarecer como isso vai funcionar e, mais importante, como as pessoas podem assegurar a devolução de parte do que elas pagam de ICMS, valor que pode ser maior ou menor de acordo com a despesa de cada um. Mas para isso, precisa seguir algumas regras e tem a ver justamente com o CPF na nota. Você não vai querer perder dinheiro, não é?