Shopping de Canoas abre mais cedo e funciona até a meia-noite nesta sexta

Para não deixar escapar vendas, mais um shopping center aposta em medidas para aproveitar a Black Friday. O Canoas Shopping, que fica na cidade da Região Metropolitana, vai abrir um pouco mais cedo e fechar mais tarde nesta sexta-feira (26).

As lojas do empreendimento, próximo ao Centro, vão abrir às 9h, uma hora antes do normal, e fechar à meia-noite, duas horas além do horário de operação. As mais de 150 lojas estão com descontos de até 70%, informa a direção do complexo.

A direção do Canoas Shopping aproveita a campanha de descontos para badalar a promoção e atrativos da decoração de Natal, com ambientes "instagramáveis", home-office do Papai Noel e balanço acessível.

A cada R$ 350,00 em compras de produtos ou serviços garante um vale-brinde para trocar por um panetone da Chocolataria Gramado. Será entregue uma unidade por CPF cadastrado. O número é limitado a 5 mil unidades que serão distribuídas até 27 de dezembro ou enquanto tiver estoque. Os consumidores também concorre ao sorteio de um T-Cross novo.