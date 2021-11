Shopping na Black Friday tem cupons com 80% de desconto e estacionamento de graça

Difícil ficar de fora da onda de descontos da semana. Mais um shopping de Porto Alegre vai ter ações promocionais envolvendo as operações físicas, já que a Black Friday é puxada e alavancada pelas vendas e campanhas bem agressivas no front digital.

Segmentos especializados e que monitoram as movimentações de vendas nas plataformas virtuais apontam que a edição de 2021 será a maior da história. A Neotrust, especializada em dados sobre e-commerce, projeta que o faturamento deve crescer 18% em relação a 2020 chegando a R$ 6,1 bilhões.

Depois do Shopping Total lançar uma campanha focada na semana da Black Friday, o Shopping Iguatemi vai apostar em um dia, na sexta-feira (26), para turbinar a receitas dos varejos situados no empreendimento na Zona Norte.

Segundo o Iguatemi, será uma ação inédita. A campanha terá duas frentes: descontos de 80% assegurados em cupons limitados que os frequentadores podem retirar para ter preços reduzidos e estacionamento de graça no dia.

Mas a campanha com o maior nível de descontos é limitada. Serão apenas 500 cupons que vão variar de R$ 200,00, R$ 400,00, R$ 600,00, R$ 800,00 a R$ 1.000,00. O shopping diz que eles podem ser usados "em todos os estabelecimentos" do empreendimento.

O Iguatemi explica como vai funcionar:

O cliente vai até o posto de atendimento da Black Friday, no 1° piso, próximo à loja Cobasi, acessado pelo 1° portão da rua Antônio Carlos Berta. No local, a pessoa paga 20% do valor do cupom desejado. Exemplo: se o cliente adquirir um cupom de R$ 40,00, pode gastar até R$ 200,00. Se o cupom for de R$ 200,00, pode comprar produtos de até R$ 1 mil.

Detalhe importante: tem de gastar o cupom na sexta-feira e só vale um por CPF. A venda será por ordem de chegada, a partir das 10h, quando abre o shopping.

Para facilitar a vida dos frequentadores, as lojas do Iguatemi podem abrir uma hora a mais, até as 23h, desta quinta-feira (24) até sábado (27).