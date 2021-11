'Oscar' do supermercado gaúcho, Carrinho Agas está cheio de marcas locais e centenárias

As marcas de produtos, equipamentos e serviços favoritas entre operações do varejo de supermercados foram conhecidas na manhã desta terça-feira (23). A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) divulgou os escolhidos em 36 categorias que compõem o Carrinho Agas, edição de 2021.

"Com tantas marcas centenárias, acho que podemos criar uma categoria específica para elas no ano que vem", comentou o presidente da entidade, Antônio Cesa Longo, ao fazer a apresentação dos nomes na sede da associação, na Zona Norte de Porto Alegre. Foi a primeira coletiva de imprensa desde o estouro da pandemia em março de 2020.

Nomes locais, da indústrias e prestadores gaúchos são a maioria da lista, respondendo por 65% das posições.

A entrega dos troféus será no dia 29, na Associação Leopoldina Juvenil, na Capital, em um evento híbrido. Quem acompanhar pelo YouTube vai concorrer em sorteios, com quitutes eletrônicos bem atrativos - 10 caixas de som JBL, cinco assistentes virtuais Alexa e cinco smartvs. O link estará em www.youtube.com/agaspoars.

Na lista de 38, estão 36 marcas e duas personalidades. Uma delas leva a medalha Marcello Zaffari, que lembra um dos fundadores do grupo Zaffari, um dos maiores do Brasil. O reconhecimento vai para empreendedores do setor. Receberão a medalha Ugo Dalpiaz, da rede Dalpiaz, de Osório, e Paulo e Carlos Beal, da rede Festval, com sede no Paraná.

Entre as centenárias, estão Tramontina, Ritter, Oderich, Neugebauer e Cooperativa Santa Clara. A Água da Pedra é da Fruki Bebidas, que fará 100 anos em 2024.

O prêmio tem ainda marcas de multinacionais que são líderes em seus segmentos e tem forte peso na diversidade de itens do segmento de autosserviço. Entre elas estão Coca-Cola, que é o refrigerante escolhido. Um nome que vem ganhando estação é uma grife da queijaria na França, do grupo Lactalis, a Président.

Como é feita a escolha dos vencedores

A Agas mudou a metodologia do Carrinho Agas em 2018. Hoje 250 supermercados do ranking do setor no Estado são convidados a votar no melhor fornecedor de cada categoria. Até 2017, a pesquisa era estimulada, com os cinco finalistas sendo escolhidos a partir do critério de participação no mercado.

“Empresas regionais e menores podem concorrer ao prêmio em iguais condições com grandes fornecedores multinacionais. O varejista leva muito em conta o relacionamento e a confiabilidade para escolher o seu favorito”, valoriza Longo, ao comentar a edição. Requisitos como pontualidade nas entregas, capacidade de inovação, relacionamento com o varejo e o consumidor final, participação no mercado e comunicação no ponto de venda pesam para definir os vencedores do "Oscar" dos supermercados gaúchos.

Confira os 38 vencedores nas categorias do Carrinhos Agas 2021

Queijos: Prèsident

Frios fatiados: BRF

Iogurtes: Piá

Biscoitos: Orquídea

Massas: Isabela

Commodities de mercearia: Blue Ville

Pães industrializados: Bauducco

Pães e salgados congelados: Superpan

Produtos naturais e integrais: Naturale

Produtos sem lactose: Piracanjuba

Cafés e matinais: Nestlé Nescafé

Balas, doces e rapaduras: Da Colônia

Chocolates: Neugebauer

Conservas: Oderich

Barras de cereal: Ritter

Sucos em pó: Trink/ Parati

Sucos prontos: Suvalan

Refrigerantes: Coca-Cola

Leites: Santa Clara

Água mineral: Água da Pedra

Cervejas: Ambev

Espumantes: Garibaldi

Vinhos: Aurora

Energéticos: Baly

Higiene e beleza: Unilever

Fraldas: Pampers P&G

Limpeza: Girando Sol

Papéis: Mili

Bazar: Tramontina

FLV (Frutas, Legumes e Verduras): Silvestrin

Rações Pet: Supra Alissul

Carne bovina: Frigorífico Silva

Frango: Ave Serra

Equipamentos: Eletrofrio

Serviço e tecnologia: Open Solution

Distribuidor/Atacado: Oniz

Gerente de Vendas Destaque: João Batista Bernardi Neto (Femsa)

Homenagem

Medalha Marcello Zaffari: Ugo Dalpiaz (Dalpiaz)

Medalha Marcello Zaffari: Família Beal (Festval)

Reconhecimento Agas: Paulo Sérgio Pinto (Rede Pampa)