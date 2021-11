Collab une marca de moda jovem e de guaraná gaúcho

A onda das collabs, que são parcerias entre marcas ou segmentos e até mesmo criações autorais, chegou ao mercado gaúcho. Fruki Guaraná e Gang acabam de lançar uma coleção de roupas e acessórios que conecta a memória afetiva da marca de bebida com a moda.

A linha colecionável faz parte das celebrações de 50 anos da Fruki, que também apresentou novidades como embalagem e conceito do seu tradicional guaraná. Inspirada em uma estética urbana, com apelo retrô e informações atuais de moda, a coleção comemorativa contará com produtos icônicos da Gang como camisetas, moletom, jaqueta jeans, mochila, meia, boné e bucket hat.

As estampas foram inspiradas no primeiro logo de Fruki Guaraná. As peças limitadas já estão em lojas selecionadas da rede no Estado e no e-commerce da Gang.