Quem vai a São Paulo, ouve sempre a pergunta na hora de pagar uma conta: "CPF na nota?". Lá, a inclusão vale dinheiro, com o retorno de parte do tributo estadual (ICMS) pago. É a Nota Fiscal Paulista. O Rio Grande do Sul já tinha a Nota Fiscal Gaúcha (NFG) e entrou na onda da devolução com a ativação, em agosto passado, do programa Receita Certa, que a coluna logo chamou de "cashback gaúcho". O cashback, que virou uma ferramenta de atração para vender mais no e-commerce, é justamente devolver parte do que o consumidor pagou por um produto ou serviço. A diferença é que, no varejo rio-grandense, é raro ouvir se o cliente quer a inclusão do número do documento. O que pode explicar outra coisa: a baixa adesão ao NFG, ou novos ingressos desde que passou a valor o cashback. A Secretaria Estadual da Fazenda até registrou uma arrancada em agosto, com mais de 18 mil CPFs novos no programa. Em setembro, a adesão ficou abaixo de 15 mil (14.501). Outubro foram 13.673 ingressos e, novembro, está pior: 8.257 até sexta-feira passada. O Receita Certa prevê devolução após cada trimestre, de acordo com o desempenho do caixa de ICMS. A primeira vez será em dezembro, e deve ocorrer, adianta o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira. Só falta calcular quanto, diz Pereira à coluna.

Só que a Fazenda quer mais adesão, para e efetivação do objetivo principal da iniciativa, que é formalizar as atividades e, por tabela, arrecadar mais. Até porque a devolução só ocorre após um mínimo de crescimento da receita. O subsecretário adianta que, no começo do próximo mês, vai lançar uma norma prevendo um mínimo de notas com CPFs por varejo. A mudança será feira no decreto 50.199, de abril de 2013, que já prevê que a empresa faça o pedido sobre a inclusão. Cabe ao cliente dizer se quer ou não. "Os estabelecimentos terão de instruir seus atendentes ou caixas para que solicitem o CPF na hora do encerramento da compra", diz Pereira. "Vai ter uma obrigatoriedade de um percentual mínimo de CPFs registrados no documento fiscal do estabelecimento", avisa o subsecretário. E para tornar mais eficaz a exigência, serão selecionados "alguns benefícios" com algumas condicionantes que exigirão a participação em um Programa de Fidelidade da NFG, pela empresa.

Collab de camiseta e guaraná

Campanha quer conectar a memória afetiva da bebida com a moda

A onda das collabs chegou ao RS. Fruki Guaraná e Gang acabam de lançar uma coleção de roupas e acessórios que conecta a memória afetiva da marca de bebida com a moda. A linha colecionável faz parte das celebrações de 50 anos da Fruki, que também apresentou novidades como embalagem e conceito do seu tradicional guaraná. Inspirada em uma estética urbana, com apelo retrô e informações atuais de moda, a coleção comemorativa contará com produtos icônicos da Gang como camisetas, moletom, jaqueta jeans, mochila, meia, boné e bucket hat. As estampas foram inspiradas no primeiro logo de Fruki Guaraná. As peças limitadas já estão em lojas selecionadas da rede no Estado e no e-commerce da Gang.

Marketplace focadono e-commerce do campo

Fuchs (esquerda) e o sócio Ransolin apostam na adesão de mais anunciantes

Um dos shopping centers mais populares de Porto Alegre vai entrar em clima de Black Friday por cinco dias. O Shopping Total aciona nesta segunda-feira (22) a campanha com descontos de até 70%. A data de promoções clássica seria na sexta-feira (26), mas o varejo no Brasil alargou a abrangência. Já tem muita ação de marketing da data no ar.

São dezenas de produtos em diversas categorias, de roupas a calçados, de doces a lanches, acessórios, brinquedos, óculos de sol, perfumes e eletrônicos, informa o empreendimento. As promoções estão em meio digital e seguem o Black Total, além das lojas físicas, que seguem a campanha do shopping.

Outra vantagem de quem aproveitar os descontos é ainda entrar na temporada de prêmios natalinos. Cada R$ 250,00 em compras, vale um cupom para concorrer a sorteios de R$ 500,00, de hora em hora, de 1º a 24 de dezembro. Também tem sorteio de um carro, um Jeep Renegade STD 1.8, de 26 a 31 de dezembro.



No Ponto

A CDL Porto Alegre confirmou o atual grupo diretivo para mais uma jornada, para o biênio de 2022 a 2023. O atual presidente Irio Piva foi confirmado para os próximos dois anos. Assembleia com representantes das associadas efetivas e membros permanentes do Conselho Deliberativo decidiu sobre a inscrição da chapa única. Piva assumiu a entidade pela primeira vez em 2020. O grupo que vai ser reconduzido reforça que dará continuidade ao trabalho desenvolvido. O fortalecimento da Rede de Entidades Parceiras, com mais de 150 integrantes, é um dos focos. Entre os temas prioritários, estarão projetos de tecnologia e inovação, "com foco no desenvolvimento do varejo e no ambiente de concessão de crédito, além de projetos de transformação tecnológica para estimular o surgimento de soluções ainda mais assertivas aos negócios".

Minuto Varejo: as ideias do sucessor de Adelino Colombo

Minuto Varejo - vídeo entrevista com Eduardo Colombo - neto de Adelino Colombo

