Megaloja da Leroy Merlin no Pontal Shopping abre vagas

A construção ainda não está acabada, mas deve ser a primeira operação a abrir no novo shopping que Porto Alegre vai ganhar no segundo semestre de 2022. E mais: a loja da Leroy Merlin no Pontal Shopping, na orla do Guaíba, já está contratando.

Por nota, a rede informou nesta quinta-feira (18) que a 46ª filial (hoje são 44 de grande formato e uma express) a estrear e que terá 350 mil itens à venda está com 100 vagas abertas. A previsão é que a unidade gere até 500 empregos , entre diretos e indiretos. A área de vendas é de 8 mil metros quadrados.

A loja Pontal Estaleiro, a terceira da bandeira no Rio Grande do Sul , vai abrir no primeiro semestre do ano que vem e somará aporte de R$ 100 milhões. A Leroy não informou o mês. Já o empreendimento completo é projetado para ficar pronto no segundo semestre.

As vagas são para assessor de vendas (em diferentes setores), técnico de manutenção, operador de logística e vendedor de projetos.

Entre os benefícios para contratados, estão plano de saúde e odontológico, cesta básica e de natal, vale refeição/refeição no local, prêmio de participação nos lucros e resultados, desconto na compra de produtos da loja, cartão farmácia, gympass e kit material escolar para filhos de 3 a 17 anos.

