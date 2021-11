Lojas de brinquedos abrem vagas temporárias no Rio Grande do Sul

A retomada de fluxo e da demanda, ainda mais perto do Natal, amplia a oferta de vagas no varejo de brinquedos. O maior grupo do segmento no País tem quase 2,5 mil postos abertos em 81 filiais em todo o País. No Rio Grande do Sul, há vagas em três cidades.

São as lojas das marcas Ri Happy e PBKIDS, do grupo Ri Happy. A contratação é para dar conta da atividade em dezembro. No Rio Grande do Sul, as vagas estão em Porto Alegre (30), Canoas (seis) e Caxias do Sul (cinco).

São postos para atuar como auxiliar de caixa, auxiliar de estoque, auxiliar de loja, auxiliar de vendas e consultor de vendas.

Os critérios da seleção dos candidatos incluem ter mais de 18anos (16 anos apenas paraauxiliar de loja) e não precisa ter experiência anterior.Também é exigido conhecimento básicoem ferramentas digitais, como ouso do WhatsApp.

"Os temporários que obtiverem melhor desempenho terão maior possibilidade de serem efetivados", avisa o grupo, em nota.

A seleção é totalmente virtual. Os interessados devem se inscrever até 8 de dezembro pelo https://jobs.kenoby.com/vagastemporarias_gruporihappy.