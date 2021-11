Vendas do comércio caem 1,9% no RS e 1,3% no Brasil em setembro

O comércio do Rio Grande do Sul teve queda de 1,9% nas vendas em setembro, com maior tombo que a média do Brasil, que teve recuo de 1,3%. A comparação é com agosto passado.

A queda foi menor do que o verificado em agosto, que ficou em 4,3%, no confronto com julho, que havia tido alta, de 3,1% nas vendas. Na comparação com setembro de 2020, o varejo teve queda de 5,5%.

Segundo o IBGE, o volume de vendas caiu em 25 das 27 unidades da federação na comparação com agosto.

O volume de vendas do segmento de móveis e eletrodomésticos caiu 22,6% ante setembro de 2020, quarta taxa negativa depois de quatro meses no campo positivo. Com isso, a atividade exerceu a maior contribuição na composição absoluta da taxa interanual, somando 2,7 pontos percentuais no total de 5,5 pontos do recuo do comércio varejista.

Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo tiveram queda de 3,7% frente a setembro de 2020, oitava redução consecutiva nessa comparação. O segmento foi o segundo que mais contribuiu, no campo negativo, para o total do indicador, somando 1,7 ponto ao indicador interanual do varejo, diz o IBGE.