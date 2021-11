Polo Wear e loja focada em Natal são novidades no Bourbon Country

A Polo Wear é a novidade no segmento de moda e vestuário do Bourbon Country, onde acaba de inaugurar, mantendo a presença da marca na Zona Norte de Porto Alegre.

A Polo Wear faz parte do Top Brands Fashion Group, empresa de vestuário fundada em 1986, e chega à rede Bourbon trazendo seus produtos de referência, com uma moda de linhas casuais, clássicas e esportivas, com coleções que primam pela qualidade e conforto das peças.

Com 12 anos de mercado, a marca já possui mais de 155 lojas próprias, além de 29 franquias, e deve inaugurar pelo menos mais cinco unidades até o final do ano. A nova loja do Bourbon Country é a sexta unidade da Polo Wear no Estado, onde também está presente em Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo e Lajeado.

Com sua fábrica localizada na cidade de Colatina, no Espírito Santo, a Polo Wear é uma das maiores fabricantes de jeans no país, tendo a responsabilidade ambiental como um de seus principais pilares, valorizando o uso de tecidos de alta qualidade e utilizando processos que garantam a redução do consumo de água e a reutilização de matérias primas. Para valorizar um consumo mais consciente, a marca aposta na produção de peças versáteis e atemporais, dando destaque para os itens que são essenciais para todo guarda-roupa. O mix de produtos conta com roupas para toda a família, além de calçados, perfumes, acessórios, moda íntima e moda plus size.

“A Polo Wear tem laços muito fortes e há muito tempo com a Zona Norte de Porto Alegre, sempre levando qualidade com preço justo e as principais tendências da moda. A parceria Polo Wear e Bourbon Country tem tudo para ser uma um sucesso, pois iremos manter a relação com nossos clientes da região, e apresentar a marca para um novo público frequentador do Bourbon” afirma Roberto Restum, diretor da Polo Wear.

Já na temporada natalina, a Casa Di Babbo, pop up store exclusiva de artigos natalinos que está operando no primeiro andar do Bourbon Country, traz as últimas tendências em decoração natalina para o mercado, além de representar a estreia da marca em lojas físicas no varejo.

Para este Natal, a Casa Di Babbo estima a venda de 50 mil bolinhas, cerca de 500 árvores de Natal e pelo menos mais de 10 mil itens de decoração, número de vendas previsto apenas para a loja do Bourbon Country. Entre os artigos preferidos do público, a marca destaca as renas de pelúcia, as corujas e os presépios, além do Papai Noel com roupa xadrez, estampa que é tendência para este ano. Outra novidade é a utilização de tons pastéis em elementos da decoração. A loja também possui cenários natalinos para o público tirar fotos. Os espaços imitam ambientes reais, como um bosque de árvores iluminado e cheio de visgos. Em países da Europa, Estados Unidos e Canadá, acredita-se que beijos dados sob visgos trazem sorte e prosperidade no amor, e a superstição se espalhou pelo mundo. Outro cenário é o das renas juntas de seu trenó gigante, espaço preferido das crianças. A Casa Di Babbo está organizada para receber o público cumprindo todos os protocolos de segurança, com ambientes espaçosos que evitam a aglomeração.

“Não somos apenas uma loja de artigos natalinos, somos uma experiência. Queremos que as pessoas se sintam acolhidas, curtam os cenários natalinos, imaginem a casa cheia, o cheiro da ceia, a família reunida, aquela alegria genuína vivida no Natal. Estamos muito felizes com a oportunidade de trabalhar num shopping de grande porte e que tem a representatividade do Bourbon Country junto à comunidade gaúcha”, afirma Eduardo Caletti, diretor da Casa Di Babbo.

A Casa Di Babbo também está realizando uma campanha de Natal para arrecadação de alimentos não perecíveis e brinquedos, novos ou usados. As doações arrecadadas na loja serão direcionadas aos projetos “Fome de Quê?”, que ajuda famílias e crianças que moram nas regiões periféricas de Porto Alegre, e o Educandário São Luiz, que atende crianças e adolescentes carentes no incentivo de atividades esportivas e de recreação, além de ajudar na alimentação e vestuário dos jovens.