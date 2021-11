Gang abre 250 empregos temporários e com vaga em todas as lojas

Marca de moda jovem mais tradicional no mercado gaúcho, a Gang está com postos de trabalho temporário abertos nas 48 lojas em operação no Rio Grande do Sul. São 250 vagas em funções de vendedor, auxiliar de vendas e caixa.

Segundo a rede, que pertence aos mesmos donos da Lojas Pompéia desde 2014, há pelo menos uma vaga em cada unidade. A rede está presente em 35 cidades. Também há possibilidade de efetivação, diz a loja. A Pompéia também está contratando , mas para uma oferta maior, de 40 postos.

A Gang abriu unidade no Shopping Véstia, em Torres, no Litoral Norte, que tem postos para contratação. A temporada de veraneio . Quem se interessar pode se candidatar às vagas em https://gang-lojas.com.br/faca-parte-da-nossa-galera/vagas/.

Onde tem Gang no Estado: Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Tramandaí, Capão da Canoa, Torres, Cachoeirinha, Guaíba, Sapiranga, Taquara, Caxias do Sul, Vacaria, Frederico Westphalen, Passo Fundo, Santa Maria, Carazinho, Cruz Alta, Ijuí, Santo Ângelo, Santa Rosa, São Borja, Uruguaiana, Bagé, Santana do Livramento, São Gabriel, Pelotas, Rio Grande, Camaquã, Lajeado, Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul, Erechim, Santiago, Rosário do Sul.