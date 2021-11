Panvel inaugura sexta usina fotovoltaica e avisa: quer ser exemplo para o varejo

Com marca consolidada no varejo de medicamentos e beleza, a gaúcha Panvel emplaca rapidinho a fama na geração de energia, com fôlego maior na fonte fotovoltaica. Nesta terça-feira (9), a sexta usina de painéis situada na sede em Eldorado do Sul foi apresentada, a primeira em estacionamento e com pontos de recarga de carro elétrico.

O presidente do grupo, Julio Mottin Neto, fez uma provocação ao analisar o impacto das medidas na geração distribuída que vão assegurar 100% do suprimento das lojas de rua da marca:

"É um exemplo que deve ser trilhado nos próximos anos. O varejo tem a oportunidade de dar exemplo e formar as milhares de pessoas que transitam pelas lojas".

Mottin sustenta que que os pontos físicos podem ser canais para formar "conhecimento e consciência na população" sobre as ações sustentáveis.

Pelos planos da Panvel, serão mais cinco unidades de geração fotovoltaica a serem implantadas até o próximo ano, além de uma pequena central hidrelétrica (PCH), com fonte hídrica. Três usinas serão no Estado e mais a PCH, que será acionada em janeiro, uma no Paraná, para atender o Centro de Distribuição (CD) de Curitiba e uma para atender as lojas de São Paulo.

O parque fotovoltaico na sede é o primeiro carport do grupo, foi instalado e custeado pela empresa, com aporte de R$ 4 milhões. Os demais projetos (tanto em operação como futuros) seguem o modelo de contrato de aluguel pelo qual parceiros buscam áreas, investem e instalam as usinas, e a Panvel paga um valor pelo uso por um determinado prazo, explica o gerente de projetos e manutenção, Wander Ferreira Esteves.

O carport, formado por 2.280 painéis, é o maior do Estado e quatro em tamanho e capacidade no País, garante o grupo. A potência instalada é de 1 MW, produção que atenderá o consumo da sede e do Centro de Distribuição (CD) na área. A oferta de fonte limpa vai se traduzir na redução de 145 toneladas de emissões de CO2 por ano, equivalente ao plantio de 1.088 árvores, informou a Panvel.

A economia anual na conta de luz do complexo é projetada em R$ 700 mil por ano. No estacionamento, existem dois pontos para carregamento de carros, um deles para visitantes ou comunidade.

"Hoje a gente planta usina fotovoltaica", disse o pai de Mottin Neto, após mostrar árvores que ele plantou. Foto: Mariana Alves/JC

Na estreia da usina, um dos fundadores da Panvel e pai do atual presidente, Julio Mottin, apontou algumas árvores que ele plantou anos antes no jardim do prédio administrativo.

"Hoje a gente planta usina fotovoltaica", contrastou Mottin, para descontrair. "Mas as minhas árvores estão crescendo", avisou, indicando a sua contribuição ambiental.

Para a operação total do grupo, os investimento em fonte renovável garantem redução de mais de 30% no custo de energia, pois a empresa faz o abatimento ao entregar a produção para o sistema.

"Isso faz muita diferença, pois o varejo é um grande consumidor", reforça o presidente. O aumento do valor da energia tem impactado custos dos setores, principalmente com adoção da bandeira vermelha devido à escassez hídrica.

A largada em mais um ponto de geração foi comemorada pelos setores do grupo, que, recentemente, oficializou a mudança do nome de Dimed (que abrangia toda a companhia) para Panvel (bandeira de varejo). A troca da marca ocorre em janeiro. Os investimentos nos parques fotovoltaicos integram a política em ESG (da sigla em inglês, Environmental, social and corporate governance), ou Ambiental, Social e Governança, em português.

Para 2022, ainda nas ações de ESG, deve ganhar mais espaço o programa de recolhimento de medicamentos, com pontos de coleta em todas as lojas, adiantou Mottin Neto.

