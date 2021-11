Maior rede de supermercado do Brasil congela preços de marca própria até janeiro

A maior rede de supermercados do Brasil, o francês Carrefour anunciou o congelamento por pouco mais de dois meses dos preços de suas linhas de marca própria. A varejista diz que a medida segue "compromisso com os brasileiros neste momento econômico que vem afetando diretamente a renda e alimentação das pessoas".

A inflação oficial, medida pelo IPCA, vem subindo mês a mês, com parte de influência das altas de itens básicos, do arroz à carne, que tem maior peso no custo de vida no Rio Grande do Sul devido à dieta à base de proteína animal, principalmente carne vermelha.

A rede informou, por nota, que suspendeu os aumentos no dia 4 e garante que manterá os valores até 10 de janeiro de 2022 em todas as unidades do grupo, de hipermercados, lojas de bairro, market e express, além de compras online.

Para facilitar a visibilidade na gôndola, os produtos terão um selo exclusivo.

As mercadorias que estão nesta campanha fazem parte de 17 marcas, entre setores de alimentação e higiene e limpeza. Estão na lista Carrefour, Viver, Carrefour Bio, Veggie, Mercado, Classic, Sabor & Qualidade, Selection, Soft, Men, My Baby, Essential, Expert, Home, Companino, Care e Original.

A lista tem arroz, feijão, macarrão, leite, pães, fraldas, produtos de higiene, proteínas animais (ovos e carnes de frango, bovina e suína), frutas, legumes e vegetais, comunica a varejista.

O Carrefour diz que já havia feito ação semelhante em abril, ao ofertar "11 produtos essenciais a preços mais baixos", com redução de até 30%.

Pelo ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o Carrefour, que inclui o varejo em diferentes segmentos e operações de indústria, faturou R$ 74,7 bilhões em 2020, número que forma o ranking de 2021. A companhia soma 721 lojas e 95,7 mil funcionários, segundo o ranking. Na área de supermercado, o Carrefour soma mais de 42 mil funcionários e faturamento de R$ 22,9 bilhões em 2020.