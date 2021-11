Natal 'normal' em shopping vai de vale-troca de panetone, sorteio de carros à doação

Um dos maiores shopping centers do Rio Grande do Sul lançou a campanha do Natal de 2021 que vai de vale-troca de notas de compras por panetone da marca Kopenhagen, sorteio de três carros à doação para instituições sociais. A direção do Shopping Iguatemi acredita que a volta da data com mais força "presencial", comparada a 2020, que inclui Papai Noel em seu trono, será o mais próximo do normal.

MV VÍDEO: Como é a decoração e a campanha de doação do Iguatemi

"Essa retomada do Natal presencial significa muita emoção. A esperança que todos tínhamos está se concretizando e a vida está gradativamente voltando ao normal", empolga-se a gerente geral do Iguatemi, Nailê Santos.

O shopping estreou nessa sexta-feira (5) sua decoração natalina, com árvore gigante de 12 metros de altura na área interna na Praça Erico Verissimo, além de mini roda-gigante e tela de LED para frequentadores interagirem com o Papai Noel virtual. Uma das atrações é o túnel de bolas multicoloridas e brilhantes que cruza a árvore. É um típico cenário instagramável, para abastecer redes sociais.

Na parte externa, na entrada pela avenida Nilo Peçanha, foi montada outra árvore, mas apenas com armação em metal e feixe de lâmpadas, para o show de luzes todas as noites, de 30 minutos.

Onze entidades sociais fazem parte da lista que podem receber doações por PIX dos frequentadores. Foto: Luiza Prado/JC

A campanha para ajudar 11 entidades (veja a lista no fim do texto) dos mais diversos setores é a maior aposta do empreendimento, valoriza Nailê, que chegou a se emocionar ao falar sobre a ação e a retomada, em evento com a imprensa. O ambiente que foi construído entre as instalações na praça e em diversos pontos espalhados pelos três níveis do shopping quer motivar as pessoas a colaborarem.

Tótens com cada instituição terão dois QR code. Um para que os frequentadores acessem informações sobre as instituições e outro para fazer a doação que será por PIX.

"Pode doar qualquer valor, vale participar", provoca a gerente geral. "Convidamos todos a ajudar a multiplicar essa plataforma social", motiva a gerente geral.

O clima para "ajudar o outro" também é reforçado pela Árvore do Bem, onde estão fixadas mensagens positivas que as pessoas poderão "colher" ao passar pela área.

Já a troca de notas das compras pelo panetone começa dia 16 e vai até 6 de janeiro de 2022.. Este ano o valor mínimo é de R$ 600,00, com limite de um por CPF, explica o Iguatemi. Além disso, a pessoa ganha um número da sorte para concorrer a um dos três veículos Audi Q3 e ainda um cupom de R$ 10 mil, que será destinado a uma das instituições que estão no Natal do Bem. Os vencedores serão conhecidos em 10 de janeiro.

Músico acredita que ação pode servir de exemplo para mais empresas contratarem pessoas com deficiência. Foto: Patrícia Comunello

No lançamento, com foco na estreia da decoração e das ações com doações, o shopping também reforçou outra marca da ação, que é a diversidade no grupo que atua no apoio e atendimento nas áreas natalinas. "Temos negros, cadeirantes." diz a gerente de marketing, Cristina Maggi.

O músico Leonardo Batista Lima, que é cadeirante, recepciona o público que vai interagir com a tela de LED. "Abre portas para que outras pessoas com alguma deficiência também possam trabalhar e que as empresas vejam isso", vibra Lima. "Meu Natal este vai ser encantado e harmonioso", avisa o músico.

"É um Natal com muito encantamento, e principalmente muita doação e empatia", resume Cristina.

No papel de bom velhinho da festa, está de volta Nerci Cleon Kern , que veste a roupa vermelha há mais de oito anos. Em 2021, ele apareceu de máscara e face shield (proteção de acrílico no rosto). Em 2020, Kern ficou em jejum devido à pandemia. Kern estava bem animado no primeiro dia, já recebendo pais com suas crianças para fotos e pedidos de presentes. Uma noelete organiza o fluxo até o Papai Noel.