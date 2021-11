Inadimplência atinge quase 30% dos consumidores gaúchos

A inadimplência entre consumidores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, no Rio Grande do Sul é de quase 30%. O dado da CDL-POA/SCPC é de 27% de cadastros com restrição, portanto, sem chance de acessar compras. Em Porto Alegre, o percentual chega a 30%.

Minuto Varejo/Vídeo: Como e por que acessar o Feirão Dívida Zero

A fatia reflete os cerca de 2,5 milhões de devedores entre os 9 milhões de consumidores estimados no Estado. Do total, 5,3 milhões têm registros no banco de dados de análise de crédito.

A entidade aproveita para reforçar a oportunidade de buscar a renegociação dos débitos. Um dos canais é o Super Feirão Zero Dívida, que vai até dia 8 . Até esta quarta-feira (3), a campanha somou R$ 6,2 milhões vinculados a 8,2 mil CPFs negativados que estão sendo alvo de tratativas entre devedores e empresas. O feirão abriu no dia 25 de outubro em 192 cidades.

Tudo é feito online. O consumidor entra no site superfeiraozerodivida.com.br e abre uma conversa com o assistente virtual Renê. Em nove dias da campanha, foram feitos 16,5 mil atendimentos. O número é 50% maior que a demanda da edição de 2020 no mesmo período.