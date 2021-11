Rede gaúcha de moda abre 400 vagas temporárias

Na onda de fim de ano e largada de 2022, uma das maiores redes de moda do Rio Grande do Sul abriu 400 vagas para trabalho temporário. A Lojas Pompéia está contratando para a função de vendedor.

"Boas notícias em tempos de pós-pandemia", diz a nota da rede, sobre a oferta de postos. Segundo a varejista, há possibilidade de efetivação.

São vagas "em todas as regiões do Estado com carga horária de 44 horas semanais". Inscrições devem ser feitas pelo https://trabalheconosco.grupolinsferrao.com.br/rh/enviar-curriculo/. No formulário, é possível preencher dados pessoais e perfil.

A Pompéia tem hoje 81 lojas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e opera e-commerce com entregas em todo o País.