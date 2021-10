Starbucks instala tapumes da primeira filial no Aeroporto Salgado Filho

A primeira filial da rede de cafeterias norte-americana Starbucks no Aeroporto Internacional Salgado Filho, que será a segunda a ser aberta em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, está a caminho. Tapume decora o ponto onde vai funcionar a unidade, que está em obras, no corredor de acesso ao desembarque doméstico do Terminal de Passageiros (TPS). O aviso externo diz: "Em breve, uma Starbucks aqui". A data indica trabalhos no local até novembro. A marca informou que abriria até três filiais no aeroporto.