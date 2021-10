Renner marca estreia no primeiro shopping center de Torres

Demorou pouco mais de um mês, mas a filial da Renner vai estrear no primeiro shopping center de Torres, no Litoral Norte. A loja é a âncora do Vésta Shopping, que abriu em 16 de setembro no Centro da cidade . O empreendimento, do grupo VGA, teve aporte de R$ 140 milhões, incluindo três torres.

A loja vai abrir às 10h deste sábado. A marca, maior varejista de moda do Brasil com operações também na Argentina e no Uruguai, ocupa 10 espaços, dos 41 existentes. São mais de 20 operações no shopping localizado na avenida Benjamin Constant, 316, que funciona diariamente das 9h às 21h.

O mix de varejos e serviços do shopping tem mais de 20 operações. A filial da Renner será a segunda unidade no Litoral Norte - a primeira abriu em Tramandaí em 2019 , como âncora. Outras marcas presentes são Melissa, Gang, Bella Gula e cooperativa Unicred. No passeio central, estão quiosques. Os empreendedores negociam com uma marca de fast-food nacional.

A aposta é de maior fluxo a partir de dezembro, para o veraneio, o primeiro já com a cobertura vacinal contra a Covid-19.

A companhia informa que investiu R$ 6,6 milhões para montar a área venda de 927 metros quadrados. Será a 404ª unidade da bandeira Renner.

A rede tem ainda as marcas YouCom, de moda jovem, com 104, Camicado, para casa, com 119, e Ashua, com roupas femininas dos tamanhos 46 a 56, com nove unidades. São hoje 636 lojas em toda a operação, tanto no Brasil como no Exterior.

A nova unidade da rede seguirá "a estratégia de moda responsável, que abrange todas as esferas do negócio, passando pelo fornecimento de energia, o desenvolvimento de coleções e a relação com os fornecedores, até chegar ao pós-consumo", diz nota da marca.

O ponto terá soluções no conceito de omnichannel, que une físico e digital. Dispositivos de venda móvel, que permite pagar em qualquer ponto da loja, e Pague Digital, no qual o cliente conclui a compra no aplicativo da Renner com o próprio smartphone. Além disso, o consumidor pode comprar no site e retirar na loja.

Desde 2015, as construções da marca seguem os padrões de responsabilidade ambiental guiados pela LEED, certificação internacional para construções sustentáveis. A varejista neutraliza 100% das emissões de CO² e está ampliando o consumo de energia proveniente de fontes limpas e renováveis.

A empresa explica, por nota, que assumiu o compromisso de, até o final de 2021, ter 80% dos produtos menos impactantes, sendo 100% do algodão certificado, além de suprir 75% do consumo corporativo de energia com fontes renováveis de baixo impacto, reduzir em 20% as emissões de CO² em relação aos níveis de 2017 e ter toda cadeia nacional e internacional de fornecedores com certificação socioambiental.