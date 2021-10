Super Feitão vai renegociar dívidas de consumidores em 100 cidades gaúchas

Tem dívida com lojas, bancos e até escolas? Uma oportunidade para buscar um acerto em condições que podem ser favoráveis, ainda mais em um período de elevação de juros, que vão aumentar o bolo de dívidas. Nesta segunda-feira (25), começa mais um Super Feirão Zero Dívida.

A quarta edição terá mais de 100 cidades gaúchas, incluindo Porto Alegre. Este ano novamente, devido à pandemia, será totalmente virtual, informa a CDL Porto Alegre, que comanda a ação. O acerto pode ser feito até dia 8 de novembro.

O feirão é uma iniciativa junto com a Rede de Entidades Parceiras da câmara da Capital e somou este ano a adesão de mais de 2,5 mil empresas do comércio, bancos, instituições de ensino e financeiras.

Para participar, o consumidor deverá acessar o site www.superfeiraozerodivida.com.br e iniciar uma conversa com o assistente virtual ‘Renê’, criado para possibilitar um atendimento mais próximo aos consumidores e, por meio de um chat, auxiliar na negociação com as empresas credoras e proporcionar mais agilidade do processo.

Em 2021, ‘Renê’ ganhou um perfil no Instagram, intitulado ‘Me Conta, Renê’, com dicas sobre educação financeira.

Na visita ao site da Campanha, o consumidor poderá consultar seu CPF no banco de dados SCPC e ter acesso aos seus débitos junto às lojas participantes do evento, assim como às empresas onde os valores estão pendentes. O atendimento no Super Feirão Zero Dívida também possibilitará condições especiais para negociação de dívidas diretamente com credores e vantagens para quitá-las.

O economista-chefe da CDL POA, Oscar Frank, avalia que a campanha é “uma oportunidade excepcional para o aproveitamento de melhores condições em termos de prazos e juros, além da possibilidade de obtenção de novas operações de empréstimos”.

Hoje 27,5% dos consumidores gaúchos apresentam algum tipo de restrição ao crédito, cheque ou protesto em cartório. Já em Porto Alegre, o percentual de inadimplência chega próximo a 30% da base. Ainda, o especialista explica que as renegociações propiciadas durante o evento podem gerar aos empresários “melhora do fluxo de caixa, aumento da previsibilidade no recebimento das parcelas e fortalecimento dos vínculos com os clientes”.

O presidente da CDL-POA, Irio Piva, lembra que o momento é propício a renegociações pela possibilidade de uso do décimo terceiro. "As pessoas não querem estar inadimplentes, a maioria está nesta situação em decorrência de alguma motivação não habitual, normalmente derivada do cenário econômico", comenta Piva, em nota.