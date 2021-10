Como é o novo hub de inovação de Porto Alegre focado no varejo

Um novo ambiente para impulsionar a inovação estreou em Porto Alegre e no coração do Centro Histórico. O Co.nectar Hub é uma iniciativa do Sindilojas da Capital . Situado no 15º andar do Edifício Santa Cruz, onde também é a sede do sindicato, o ambiente une a tradição do trabalho das abelhas (referência está na denominação em inglês dos espaços, como Bee Office) e na aposta na interação e ação de comunidades.