Maxxi Atacado oferta vagas para loja de Porto Alegre

O Maxxi Atacado é uma empresa do Grupo BIG está selecionando colaboradores para a operação de sua unidade Sarandi em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As oportunidades são para fiscal de prevenção de perdas, operador de caixa e repositor.

As inscrições devem ser feitas pelo endereço https://jobs.kenoby.com/grupobig, até o dia 1º de novembro. Todas as posições estão disponíveis também para PCDs (Pessoas com Deficiência).

1 vaga para Técnico de Manutenção: https://url.gratis/7Ktffd

1 vaga para Encarregado de Televendas: https://url.gratis/qsKrxM

1 vaga para Encarregado de Frente de Caixa: https://url.gratis/SW4x8q

1 vaga para Encarregado de RH: https://url.gratis/DLVBmE

4 vagas para Encarregado Perecíveis – Açougue/Hortifruti: https://url.gratis/5qNzL6

5 vagas de repositor especializado https://bityli.com/h1gV8

3 vagas de conferente https://bityli.com/cgjSw

5 vagas de auxiliar de perecíveis https://bityli.com/gYUwl