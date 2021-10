Varejo têm mais de 2 mil vagas abertas no Rio Grande do Sul

Fim de ano e o chamado emprego temporário vem com tudo. Esta é uma das principais razões para o segmento do varejo dominar a oferta de vagas no mercado gaúcho. Uma plataforma especializada em recrutamento de recursos humanos no Rio Grande do Sul tem quase 2,2 mil postos a serem preenchidos, e 2,1 mil são para atuar no comércio.

A WeCan Br soma 2.198 ofertas nesta terça-feira (12). Do total, 2.041 são para atuar em empresas do varejo em diversas cidades, principalmente no Litoral. Cidreira tem 310 postos abertos, depois vem Torres, com 291, Capão da Canoa, com 286, Tramandaí, com 285, e Imbé, com 190 vagas.

Um dos ofertantes, por exemplo, é a rede de supermercados Asun, que tem vagas principalmente nas operações no Litoral Norte , devido à proximidade do veraneio.

Além de vagas com contrato até março, quando se encerra a temporada, a rede tem parte da oferta para quatro novas filiais que vão abrir. A varejista de alimentos soma quase mil empregos a serem ocupados.

No segmento, operador de caixa tem 755 ofertas, seguido por auxiliar de perecíveis (231), empacotador (230), auxiliar de depósito (195), conferente de mercadoria (185) e auxiliar de açougue (150).

Logo depois do comércio, vem industrias na plataforma da WeCan Br, com 88 vagas. Neste grupo, são quase 70 oportunidades em duas indústrias da região de Panambi, no Planalto.

Outros segmentos com postos abertos são para alimentos e bebidas. Com a volta da torcida nos estádios, a Arena Porto-Alegrense, gestora da Arena do Grêmio, também está contratando pessoal para atuar na limpeza.