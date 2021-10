De Porto Alegre a Novo Hamburgo: promoções e atrações nos shoppings no Dia das Crianças

O circuito de shopping centers de Porto Alegre a Novo Hamburgo tem uma agenda de eventos e promoções para o Dia das Crianças. Além de troca de notas de compras, também tem lazer, brincadeiras, contação de histórias e quadrinhos. Na Capital, o comércio poderá abrir nesta terça-feira (12).

Os empreendimentos apostam nas atrações para movimentar os espaços em meio a um feriadão. Confira a seguir o que cada um preparou, sendo que muitas programações seguem além do 12 de outubro.

Programa de Porto Alegre a Novo Hamburgo:

Porto Alegre

BarraShoppingSul: o shopping na Zona Sul de Porto Alegre montou o BarraCadabra com 39 brinquedos de cordas, escorregadores, trampolins, pula-pula, gira-gira e diferentes circuitos lúdicos e sensoriais dos zero aos 13 anos. A entrada é gratuita e deve ser agendada pelo aplicativo Multi, baixado pelo celular.

Iguatemi: o shopping aposta na área temática “Vem pro play!”, com jogos e brinquedos interativos. Também tem atividades voltadas para pessoas com deficiência, com brinquedos adaptados para crianças e adolescentes com deficiência física ou dificuldade de locomoção. O acesso à área no estacionamento externo, próximo ao acesso B do shopping, é gratuito, e fica aberto todos os dias, menos quando chove, das 12h às 20h, durante outubro.

O shopping vai sortear 20 kits gamer, com PlayStation 5, uma câmera PS5, cadeira Thunder TC3, um cartão-presente da PlayStation Store, um controle de PS5 e um fone Sony Pulse PS5 são os itens que compõem o kit. Até dia 12, cada R$ 350,00 em compras equivale a um número da sorte, inclusive compras feitas pelo WhatsApp. As notas fiscais devem ser cadastradas no app do Iguatemi Porto Alegre. A apuração dos contemplados será dia 18, às 11h, seguindo a Loteria Federal do dia 16.

Praia de Belas: o shopping tem duas frentes de atrações interativas. Uma delas, que vale para todo o mês, é com a plataforma de vídeos TikTok, com entrada gratuita, no 3° piso do shopping, próximo ao GNC Cinemas. Desde sexta-feira (8), também está acontecendo a exposição Welcome to Extraordinary, em parceria com a Universal Studios, com uma arena interativa sobre filmes de Steven Spielberg: Tubarão, E.T. - O Extraterrestre, De Volta para o Futuro e Jurassic Park - O Parque dos Dinossauros.

Canoas:

Canoas Shopping: lançou a promoção comprou/ganhou que vai até o dia 14. A cada R$ 250,00 em notas de lojas é possível trocar por uma luminária do tipo lightbox. O cadastro das notas pode ser feito pelo https://prizor.crmall.com/criancascanoasshopping ou pelo app para celulares Prizor, baixado pelo Android (Google Play) e IOS (Apple Store). A retirada dos brindes é na Central de Relacionamento, no primeiro andar, em frente à Praça Guilherme Schell.

Na Guilherme Schell, vai ter até o dia 16, das 13h às 20h, o “Contando Histórias”, com um cenário especial e contação feita por atores, Ciranda de Música, Sarau e Teatrinho. Programação completa está no site www.canoasshopping.com.br . As atividades para crianças serão feitas com pequenas turmas e terão duração máxima de 20 minutos, respeitando os protocolos da pandemia.

ParkShopping Canoas:

Shopping vai trocar notas acima de R$ 400,00 por chinelo infantil temático. Foto: Matheus Burtet/Divulgação/JC

Até 31 de outubro, segue o "Fun City da Hello Kitty e Amigos", para crianças de 1 a 10 anos, que podem acessar uma pula-pula de 100 metros quadrados, um dos maiores indoors do Brasil, com obstáculos e circuitos. Também tem o HotZone, com simuladores, autopistas e fliperamas. A atração, que exige ingresso, vai até o dia 17. No local, tem ainda a maior pista indoor de patinação no gelo do país. Nos pisos L2 e L3, há ainda espaços lúdicos, com acesso gratuito a brinquedos.

O shopping tem a promoção de troca de notas. Até esta terça-feira (12), a cada R$ 400,00 em compras, vale um chinelo infantil exclusivo com estampa inspirada nas atrações do Park: Pista de Patinação, HotZone e Espaço Lúdico. É só cadastrar as notas no app Multi. Os brindes serão distribuídos enquanto durarem os estoques.

Novo Hamburgo:

Shopping do Vale: durante outubro ocorrem diversas ações. Até dia 24, terá o Action Comic, uma convenção de quadrinhos e cultura pop feito para fãs desse universo. A mostra servirá como um espaço para artistas independentes, encontro cosplay (dia 24), exposições e espaços temáticos. O evento é gratuito.

Tem oficinas gratuitas de desenho livre, palestras com convidados, bate-papo com artistas e apresentação de desenhistas e cartunistas através do Beco dos artistas. As oficinas e palestras acontecem das 16h às 18h com duas oficinas, de 45 minutos, gratuitas por dia de introdução ao desenho com noções básicas. Para conferir toda a programação e se inscrever, basta acessar a página do Facebook: https://www.facebook.com/Action-Comic-

Até dia 23, tem exposição de painéis de artistas locais no corredor P1 do 2º piso, das 10h às 22h.

Brincadeiras voltam com força, aponta cartilha

Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre mostra que as brincadeiras ao ar livre com os pais voltam a ter força com a vacinação e retomada de atividades no pós-pandemia. O Núcleo de Pesquisas da entidade apontou que 21,1% dos consumidores disseram que seus filhos estão brincando menos hoje com o celular e games do que durante o período de isolamento social.

Já 15,5% das pessoas sinalizaram que os passeios e as brincadeiras fora de casa aumentaram em comparação com o período anterior à pandemia. Para 93% dos ouvidos, os filhos ficam mais felizes e bem-dispostos quando saem para brincar ao ar livre.

Os dados compõem a Cartilha Infância Ativa – Dia das Crianças 2021, iniciativa que busca ampliar o alcance das informações e subsidiar ações dos lojistas.