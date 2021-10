Amaro abre primeira guide shop em shopping gaúcho e aposta na experiência

A loja Amaro inaugurou na quinta-feira (7), no BarraShoppingSul, em Porto Alegre sua maior loja no Estado. A guide shop, pela diversidade e design do ponto, de quase 2 mil metros quadrados é um mix completo de moda, produtos de beleza e ainda a linha de acessórios de cozinha, decoração e bem-estar.

O ponto fica localizado no Nível Jockey, em frente à loja da Zara, no Barra. A unidade integra ampliação de operações no empreendimento , que terá ainda C&A, Farm, Piccadilly até o fast-food do KFC.