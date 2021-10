Rede catarinense planeja mais seis lojas em Porto Alegre até 2023

"São três pontos para estourar", avisa o diretor comercial da rede catarinense de supermercado Bistek, Walter Ghislandi, ao conversar com a coluna sobre os planos de novas lojas em Porto Alegre.

O "estourar" traduz a iminência de entrada de projetos para licenciamento na prefeitura ou, ao menos, com aval já obtido. Até 2023, Ghislandi confirma que a rede pretende totalizar até seis novas filiais na Capital. Mas a bandeira também olha para a Região Metropolitana.

Hoje o Bistek tem apenas uma unidade em Porto Alegre, na avenida do Forte, na Zona Norte, e outra em Torres, no Litoral Norte, as duas abertas há menos de um ano. Além da Capital, estão no radar da varejista desembarcar em Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo. "Somos apaixonados por Caxias do Sul", deixa escapar o diretor.

O número no mercado porto-alegrense chegou a ser de oito filiais, sendo três até 2022, mas o diretor admite que a conjuntura econômica recente - que afetou o volume de vendas do setor -, e incertezas no front - com eleição no visor no próximo ano -, forçaram uma revisão de planos.

Em Santa Catarina, a rede manteve a meta. Abrirá duas unidades até dezembro e chegará a cinco até 2023. Segundo o executivo, o estado vizinho é mais ágil em licenciamentos e não sofre tanto com impactos, como a alta do preço da carne vermelha. Com isso, o consumo do alimento caiu 30%, diz ele.

Outra loja da rede foca em Torres, no Litoral Norte, aberta em fim de 2020. Foto: Patrícia Comunello/JC

Dos novos empreendimentos, um será de ampliação da loja existente, com licença de instalação das obras (LI) emitida. O aporte será de R$ 10 milhões. Outros dois projetos vão entrar em breve na área de licenciamentos. A Zona Sul deve ser um dos destinos, admite Ghislandi.

Serão lojas com até 2,5 mil metros quadrados de área de vendas, limite permitido. O Bistek espera que a Câmara de Vereadores derrube o limite. Projeto de lei tramita na Casa.

"Três das seis lojas são neste nível (acima de 2,5 mil metros quadrados)", adianta ele. As seis filiais devem somar R$ 100 milhões e quase 900 empregos (120 a 150 vagas por loja). No mercado catarinense, será a mesma cifra em cinco supermercados.

Depois de 2023, o carrinho da rede fica mais cheio com o novo tamanho de operação previsto na expansão, e a empresa deve implantar um centro de distribuição na Capital, para apoiar a logística das novas lojas.