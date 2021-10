Comercial Zaffari marca data para abrir 18ª loja do seu atacarejo

Setor que empilha novas lojas em 2021, o ramo de atacarejo vai ganhar mais uma unidade no Rio Grande do Sul. A bandeira do atacado com cara e funcionamento de supermercado, da Comercial Zaffari, vai ganhar nova filial até o fim de outubro.

A 18ª loja do Stok Center vai abrir em Lagoa Vermelha no dia 26. Até dezembro, outro ponto está previsto, em Caxias do Sul. A coluna havia adiantado as futuras operações em agosto, pouco antes de começar a funcionar a unidade em Porto Alegre, no mesmo terreno da megaloja da Havan , na Zona Norte. A filial na Capital inaugurou em 2 de setembro

A loja em Lagoa fica às margens da BR-285, no km 201,2. Segundo a Comercial, o novo atacarejo terá mais de 200 itens em oferta na abertura e vai funcionar de segunda a domingo, das 8h às 20h.

O investimento na construção e instalação foi de R$ 30 milhões, com geração de 107 empregos diretos. O grupo tem hoje 3,6 mil funcionários. A área total onde fica a unidade é de 6.216 metros quadrados, sendo 3.206,61 de área construída. São 126 vagas de estacionamento e 25 caixas de atendimento, informa a rede, com sede em Passo Fundo.

A rede chega a 28 lojas, 10 da Comercial Zaffari (supermercado) e 18 do atacarejo. São operações em 17 cidades do Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina.

Além do interior, o grupo pretende ter mais mais filiais na Capital. Mas para isso depende da aprovação, na Câmara de Vereadores, de projeto que acaba com limite de 2,5 mil metros quadrados para área de vendas de supermercados e similares.

Hoje apenas nas regiões Norte e Leste, fora das áreas de maior concentração de atividades e moradias, é permitido instalar novos hipermercados ou atacarejos.