Renner tem mais de 400 vagas de emprego no País; quase 150 no RS; Veja onde

A maior varejista de moda do Brasil, a Lojas Renner, está com mais de 400 vagas de emprego abertas em diversas lojas físicas, unidades de negócios e funções. A maior parte é para postos efetivos, mas há oportunidades com contrato intermitentes, temporários e banco de talentos. No Rio Grande do Sul, são quase 150 vagas.

Porto Alegre, sede administrativa da rede, são quase 130 empregos abertos para candidatos. A coluna acessou a área do site da companhia para verificar o perfil das vagas. A seguir vai a lista de ofertas no Rio Grande do Sul, com cidades, áreas de colocação e também as funções e característica de cada posto.

As ofertas no Estado estão em Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Erechim, Garibaldi, Gramado, Guaíba, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, São Leopoldo, além de Porto Alegre.

Pessoas interessadas devem acessar o link no site da empresa, https://renner.gupy.io/, para checar mais detalhes e como se habilitar.

A coluna solicitou à rede mais detalhes sobre novas lojas e ainda quando deve ser aberta a filial no Shopping Vésta, que abriu em setembro em Torres . no Litoral Norte. Segundo a área de marketing do empreendimento, a varejista ainda não informou sobre a data de funcionamento. A loja é a maior e âncora do complexo, que tem três torres, e fica na área central da cidade.

Vagas de trabalho ofertadas pela Renner em diversas funções e cidades pelo RS:

Bento Gonçalves: Assistente de Loja (1)

Canoas: Assistente de Loja (1)

Caxias do Sul:

Assistente de Loja (1)

Fiscal de Loja (2)

Cruz Alta: Assistente de Produtos Financeiros (1)

Erechim:

Auxiliar de Estoque (1)

Fiscal de Loja (1)

Gerente de Loja (1)

Garibaldi: Auxiliar de loja (1)

Gramado: Assistente de Loja - Efetivo (2)

Guaíba: Assistente de Loja (1)

Novo Hamburgo: Assistente de Loja (1)

Passo Fundo:

Assistente de Loja intermitente (Passo Fundo Shopping) (1)

Auxiliar de loja (1)

Santa Cruz do Sul: Assistente de Loja (1)

Santa Maria:

Assistente de loja (1)

Gerente de Loja (1)

São Leopoldo: Assistente de loja intermitente (1)

Porto Alegre:

Agile Coach

Analista Administrativo - CGA

Analista Business Partner - Corporativo - Trabalho Remoto

Analista Contábil

Analista contábil

Analista Contábil - Latam

Analista de Atração & Seleção

Analista de BI

Analista de Compras

Analista de CRM

Analista de Customer Loyalty

Analista de Dados

Analista de Dados | Insights de Negócio

Analista de Engenharia de Dados | YOUCOM

Analista de Gestão de Serviços CSC - Qualidade

Analista de Gestão de Serviços - PO

Analista de Gestão de Serviços - PO

Analista de Governança e Controles de TI

Analista de Infraestrutura – SRE

Analista de Legal Operations - Presencial e Trabalho Remoto

Analista de Manutenção CSC - Elétrica

Analista de Marketing - Mídia

Analista de Marketing - Planejamento/Eventos

Analista de canais

Analista de Novos Canais de Vendas

Analista de NPS

Analista de Omnichannel

Analista de Omnichannel / Governança Comercial de Saque Rápido e Seguros

Analista de Operações (Estoque) - Aliança OMNI

Analista de Operações (Produtos Financeiros) - Aliança OMNI

Analista de Operações (Rollout) - Aliança OMNI

Analista de Pesquisa de Mercado

Analista de Pessoal CSC - Controle de Frequência

Analista de Planejamento

Analista de Planejamento Financeiro

Analista de Processos

Analista de Processos

Analista de Processos | Gestão de Serviços

Analista de Produto (Licenciados)

Analista de Projetos Estratégicos

Analista de projetos - PO

Analista de Projetos - RFID

Analista de projetos - SM

Analista de QA (Tribe Lead) - OMNI

Analista de Qualidade

Analista de Sistemas - Logística

Analista de sustentabilidade | Foco em comunicação e engajamento

Analista de sustentabilidade | Foco em meio ambiente e economia circular

Analista Financeiro - Governança CSC

Analista - People Analytics

Analista Tributário Projetos / Marketplace

Assistente de Atendimento ao Cliente - Banco de Talento

Assistente de Atendimento ao Cliente CSC (mais de 1 vaga)

Assistente de Compras

Assistente de Contábil - CSC

Assistente de crédito

Assistente de Gestão de Serviços CSC - Qualidade

Assistente de Informações Gerenciais - Central de Soluções & Relacionamentos Digitais

Assistente de Informações Gerenciais - Meu Cartão

Assistente de Logística - Supply Chain

Assistente de loja (diversas vagas)

Assistente de Loja - Aeroporto de Porto Alegre

Assistente de Loja - Intermitente

Assistente de Loja | PCD (diversas vagas)

Assistente de Marketing - Administrativo

Assistente de Marketing - Direção de Arte

Assistente de Operações de Loja

Assistente de Redes Sociais

Assistente de RH

Assistente de Riscos CSC

Assistente de Serviços de Apoio CSC - Aluguéis

Assistente de Suprimentos CSC

Auditor de sistemas

Buyer

Buyer - Beleza e Fragrâncias

Coordenadora de Marketing - Eventos

Coordenador de Contabilidade

Designer - Categoria Masculino

Designer de Produto

Designer Infantil

Especialista de Estilo

Especialista de Fornecimento de Produto (Sourcing)

Especialista de Manutenção CSC - Refrigeração

Especialista de Marketing Analytics

Especialista de Marketing - Branding

Especialista de Marketing - Comunicação Corporativa/Assuntos Institucionais

Especialista de Moda

Especialista de Planejamento/Planner

Especialista de Produto (Moda)

Especialista de Sistemas (Platform Owner) - OMNI

Especialista em Análise de Dados - Negócios Digitais

Especialista em Dados | Business Insights

Especialista em Engenharia de Software

Especialista em NPS

Especialista Sistemas de TI | E-commerce

Especialista Sistemas de TI | Operação de Varejo

Especialista Tributário

Estágio - Compras

Estágio de Estilo - Renner

Estágio em Compliance / Proteção de Dados

Estágio em Estilo

Estágio em Planejamento de Produto

Estágio Produto

Executivo Comercial

Fiscal de loja (diversas vagas)

Gerente de Estilo (Ashua)

Gerente de Loja

Gerente de Marca

Gerente de Mídia

Líder de Atendimento - Central de Vendas

Líder de Atendimento - Central E-Commerce

Líder de Atendimento - Meu Cartão

Líder de Processo de Cobrança

Modelista - Moda

Pessoa Arquiteta de Integrações - OMNI

Pessoa Arquiteta de Sistemas - OMNI

Pessoa Desenvolvedora | Pesquisa

Pessoa Engenheira de Dados

Pessoa Engenheira de Dados - CRM e Loyalty

Programa de Trainee S.A.

Programa Estágio Renner S.A

Supervisor de Novos Canais de Vendas

Visual Merchandising

visual Merchandising Barra Shopping