Colombo tem aval do Cade para compra do Feirão de Móveis

O grupo Colombo, dono da Lojas Colombo, pode oficializar a entrada de novo integrante na família. A rede recebeu a informação nesta segunda-feira (4) de que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deu sinal verde para a compra do catarinense Feirão de Móveis . Em breve, o mercado gaúcho terá novidades sobre a bandeira, sem presença física no Estado.

A aquisição ocorreu em junho passado, sem divulgação de valores pela rede gaúcha. Após a negociação, foi instaurado processo para exame do Cade. Nos últimos meses, o trabalho foi intenso da direção do grupo com sede em Farroupilha, na Serra Gaúcha, para dar conta de informações e procedimentos no exame do conselho.

"O Feirão de Móveis é do Grupo Colombo em definitivo", informou a empresa, nesta segunda. A aquisição vai impulsionar metas de expansão e busca de novos mercados . Sobre novas aquisições, o grupo diz que está sempre "atento ao cenário e às oportunidades", se for "relevante e fortalecer o negócio".

O término da etapa deixa o caminho livre para a execução de planos em relação à bandeira especializada na venda de mobiliário. A coluna Minuto Varejo já havia antecipado, em agosto, que a rede vai abrir as primeiras unidades em solo gaúcho este ano. Até dezembro, serão inauguradas filiais em Torres e Tramandaí.

Em conversa com a coluna, o diretor comercial do grupo, Odair Ziero, comentou que esperava um exame positivo do órgão. Só demorou um pouco mais. Enquanto não saía a liberação do negócio, receita e operação não podiam ser compartilhadas entre Colombo e o novo integrante.

"Estamos preparados para assumir e dar a dinâmica da Colombo, mas sem alterar a essência (do feirão)", pontuou Ziero, adiantando duas medidas: a manutenção do nome e aproveitamento da logística da operação em Santa Catarina, onde a operação focada em móveis tem um centro de distribuição (CD), que entrou no pacote da compra.

A aquisição da rede atendeu a duas expectativas da grife gaúcha de varejo: "Entrar com mais força em Santa Catarina e se especializar em móveis", revelou ainda o diretor, que começou a atuar na Lojas Colombo como vendedor. A busca de um player regional foi delineada em 2017, como parte do plano estratégico do grupo.

O Feirão vai ainda levar o grupo para cidades onde não está e cumprir uma exigência para disputar mercado: "Estar no Centro da cidade ou bairro de grande circulação e perto de concorrentes. É um composto", descreve Ziero.