Colombo abre cinco filiais entre operações de eletro e crédito

O grupo Colombo, dono da Lojas Colombo, vai abrir pelo menos mais cinco filiais de suas operações nesta sexta-feira (1). O plano de expansão até 2022, com mais unidades nos três estados do Sul, está sendo acelerado, conforme havia adiantado a coluna Minuto Varejo

Serão cinco novos pontos, um deles de loja de eletrodomésticos situado em Lages, em Santa Catarina. e quatro da ColomboCred, que atua com serviços de concessão de crédito e outros produtos financeiros. Uma das unidades fica em Pelotas, na Zona Sul gaúcha. As outras três estreiam em Ponta Grossa, Guarapuava e Curitiba, no Paraná.

Em nota, a rede informa que as filiais vão gerar 39 empregos. Na cidade catarinense, será a segunda filial da bandeira de eletromóveis e que tem mais de 550 metros quadrados de área de vendas.