Como está ficando o novo complexo de gastronomia e lazer do Quarto Distrito

O Mercado Paralelo ainda está em obras e deve abrir em novembro, mas a coluna Minuto Varejo (MV) já conheceu o local. A colunista do MV, Patrícia Comunello, mostra o que vai ter no complexo de gastronomia, eventos e lazer e varejos de bairro que está na reta final de reformas e instalações no DC Shopping, no Quarto Distrito. Um dos sócios, explica tudo que terá no local, com mais de 20 operações confirmadas. Restaurantes, floricultura, barbearia, cozinha para exibição de chefs e balcão com torneiras de mais de 30 cervejarias artesanais estarão entre as atrações.